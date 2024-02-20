مسلسل العتاولة.. قصة مسلسل العتاولة بطولة احمد السقا وفريق العمل، يبحث محبو الدراما المصرية حاليًا عن تفاصيل مسلسل "العتاولة" للنجم أحمد السقا في رمضان ٢٠٢٤، فضلًا عن قصته وفريق العمل.

كما يفاجئ البعض بالبحث عن القنوات الناقلة للمسلسل، الذي من المقرر عرضه خلال الشهر الكريم المقبل، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة. يتوقع الجميع أن يكون هذا العمل من بين أبرز الإنتاجات الفنية خلال رمضان، حيث يتنافس المسلسلات على جذب الجمهور وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة، بهدف نيل لقب أفضل مسلسل في الموسم.

موعد مسلسل العتاولة

اشتعل البحث على موعد مسلسل العتاولة عبر محرك بحث جوجل من قبل عشاق الفنان أحمد السقا وعشاق الدراما والأكشن بشكل عام الذين يعلمون جيدا أن السقا لا يقدم عمل غير جيد وأن جميع أعماله تحتوي على المتعة والأثارة والمسابقة على أفضل مسلسل في رمضان.

وحتى وقتنا هذا فلم يتم الإعلان عن موعد مسلسل العتاولة للفنان أحمد السقا وسوف نوافيكم بالموعد حين تحديده مباشرة، ولكن وفقا لبعض المصادر فأن مسلسل العتاولة سيذاع عقب أنتهاء برنامج رامز قفل اللعبة مباشرة.

القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة

القنوات الناقلة لمسلسل العتاولة هو أهم ما يشغل بال محبي ومتابعي الدراما المصرية في مصر والوطن العربي خلال تلك اللحظات، وقد اعلنت قناة ام بي سي مصر بشكل حصري، وقد نشرت القناة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” البوستر الخاص بمسلسل العتاولة وعلقت عليه “انتظروا مسلسل العتاولة في رمضان على MBCMASR “.

قصة مسلسل العتاولة وفريق العمل

تدور أحداث مسلسل العتاولة حول صراع دموي سينشأ بسبب الغيرة والطمع وسوف يملى الانتقام قلب كل منهما مما يتسبب في دمار وهلاك العائلة جميعا ويزج بأحدهما في السجن، أمام عن أبطال مسلسل العتاولة فهو كما يلي: