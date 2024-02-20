"رامز قفل اللعبة" تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال 2024، سنكشف لكم اليوم بعض الأسماء التي ستكون ضحايا برنامج "رامز قفل اللعبة" في الموسم الجديد لعام ٢٠٢٤، الذي يعدّه الكثيرون كمناسبة ممتعة ومشوقة في شهر رمضان.

يعد رامز جلال، النجم الكوميدي الكبير، مضمونًا للضحك والمرح لكل فئات الجمهور، حيث ينتظر الكبار والصغار متابعة برنامجه بشغف، وذلك بعد الإفطار مباشرة، لمتابعة الحلقات الكوميدية والمثيرة.

ومن خلال بعض التسريبات، يبدو أن رامز يخطط لمفاجأة كبيرة في هذا الموسم، باستضافة نجوم كبار من الوطن العربي وحتى عالميين، دعونا نتعرف سويًا على بعض الأسماء التي ستكون ضحايا برنامجه المثير في رمضان ٢٠٢٤.

"رامز قفل اللعبة" ضحايا برنامج رامز جلال في برنامج 2024

سوف نوضح لكم الآن أسماء بعض الضحايا لبرنامج النجم الكوميديان رامز جلال، وهم من أكبر النجوم والفنانين، هذا الموسم مليء بالمفاجئات والتشويق وهذا الذي اعتدنا عليه دائما من برنامج رامز جلال خلال السنوات الماضية، والذي يعرض علي قناة ام بي سي مصر، سنشاهد الآن أسماء بعض الضحايا للبرنامج كما يلي:

الفنان عمرو يوسف.

النجم رضا عبد العال.

بالإضافة إلي لاعب الأهلي إمام عاشور.

والفنان امحمد العسيلي.

النجمة حنان مطاوع.

الفنانةغادة إبراهيم.

وغيرهم من الفنانين والفنانات.

"رامز قفل اللعبة" تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال 2024.. فكرة برنامج رامز قفل اللعبة 2024

الجميع يتساءل ما هي أفكار برنامج “رامز قفل اللعبة” الجديد لرمضان 2024، فمن خلال اسم البرنامج تصور البعض أنه سوف يكون أخر موسم لهذا البرنامج بسبب انتهاء أفكار المقالب لدي أسرة البرنامج التي يتميز ويعرف بها البرنامج.

ولكن لم يصدر تصريحات بشكل صريح إلي الآن تخص هذا الموضوع، والرأي الأخر ومحبين البرنامج رفضوا هذه الفكرة وبشدة، ويفسرون بأنه يحضر مفاجآت عديدة لمتابعين البرنامج، لكي يكون مختلف عن باقي السنوات الماضية وقد يكون الموسم الجديد ملئ بالإثارة والتشويق، واستضافة أكبر الفنانين والنجوم العالميين.

"رامز قفل اللعبة" تعرف على ضحايا برنامج رامز جلال 2024.. تردد قناة mbc مصر الجديد 2024