"أهلًا رمضان" تعرف على إمساكية رمضان 2024 في اليمن ومواعيد الصلاة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد البحث عن مواعيد الإمساكية في اليمن لعام 2024 زيادة ملحوظة، حيث تختلف المواعيد من منطقة إلى أخرى، بما في ذلك صنعاء، اليمن.

وفقًا للتقويم الميلادي، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام في صنعاء يوم الاثنين، 11 مارس 2024، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وبناءً على هذا، يتألف شهر رمضان لهذا العام من 30 يومًا.

إمساكية رمضان في اليمن 2024

تستعرض بوابة الفجرالإلكنرونية من خلال الجدول التالي تفاصيل امساكية رمضان في اليمن 2024 ومواعيد الصلاة من الفجر للمغرب، فهي كما يلي: