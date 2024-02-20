"أهلًا رمضان" تعرف على إمساكية رمضان 2024 في اليمن ومواعيد الصلاة

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"أهلًا رمضان" تعرف على إمساكية رمضان 2024 في اليمن ومواعيد ا

"أهلًا رمضان" تعرف على إمساكية رمضان 2024 في اليمن ومواعيد الصلاة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يشهد البحث عن مواعيد الإمساكية في اليمن لعام 2024 زيادة ملحوظة، حيث تختلف المواعيد من منطقة إلى أخرى، بما في ذلك صنعاء، اليمن. 

وفقًا للتقويم الميلادي، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام في صنعاء يوم الاثنين، 11 مارس 2024، وسينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وبناءً على هذا، يتألف شهر رمضان لهذا العام من 30 يومًا.

إمساكية رمضان في اليمن 2024

تستعرض بوابة الفجرالإلكنرونية من خلال الجدول التالي تفاصيل امساكية رمضان في اليمن 2024 ومواعيد الصلاة من الفجر للمغرب، فهي كما يلي:

اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الاثنين111 مارس، 202405:00 am12:13 pm03:35 pm06:13 pm07:43 pm
الثلاثاء212 مارس، 202405:00 am12:13 pm03:34 pm06:13 pm07:43 pm
الأربعاء313 مارس، 202404:59 am12:13 pm03:34 pm06:13 pm07:43 pm
الخميس414 مارس، 202404:58 am12:12 pm03:34 pm06:13 pm07:43 pm
الجمعة515 مارس، 202404:58 am12:12 pm03:33 pm06:13 pm07:43 pm
السبت616 مارس، 202404:57 am12:12 pm03:33 pm06:14 pm07:44 pm
الأحد717 مارس، 202404:56 am12:11 pm03:33 pm06:14 pm07:44 pm
الاثنين818 مارس، 202404:55 am12:11 pm03:32 pm06:14 pm07:44 pm
الثلاثاء919 مارس، 202404:55 am12:11 pm03:32 pm06:14 pm07:44 pm
الأربعاء1020 مارس، 202404:54 am12:11 pm03:31 pm06:14 pm07:44 pm
الخميس1121 مارس، 202404:53 am12:10 pm03:31 pm06:14 pm07:44 pm
الجمعة1222 مارس، 202404:52 am12:10 pm03:30 pm06:14 pm07:44 pm
السبت1323 مارس، 202404:52 am12:10 pm03:30 pm06:15 pm07:45 pm
الأحد1424 مارس، 202404:51 am12:09 pm03:30 pm06:15 pm07:45 pm
الاثنين1525 مارس، 202404:50 am12:09 pm03:29 pm06:15 pm07:45 pm
اليومرمضانميلاديفجرظهرعصرمغربعشاء
الثلاثاء1626 مارس، 202404:49 am12:09 pm03:29 pm06:15 pm07:45 pm
الأربعاء1727 مارس، 202404:48 am12:08 pm03:28 pm06:15 pm07:45 pm
الخميس1828 مارس، 202404:48 am12:08 pm03:28 pm06:15 pm07:45 pm
الجمعة1929 مارس، 202404:47 am12:08 pm03:27 pm06:15 pm07:45 pm
السبت2030 مارس، 202404:46 am12:08 pm03:27 pm06:16 pm07:46 pm
الأحد2131 مارس، 202404:45 am12:07 pm03:26 pm06:16 pm07:46 pm
الاثنين2201 أبريل، 202404:44 am12:07 pm03:26 pm06:16 pm07:46 pm
الثلاثاء2302 أبريل، 202404:44 am12:07 pm03:25 pm06:16 pm07:46 pm
الأربعاء2403 أبريل، 202404:43 am12:06 pm03:24 pm06:16 pm07:46 pm
الخميس2504 أبريل، 202404:42 am12:06 pm03:24 pm06:16 pm07:46 pm
الجمعة2605 أبريل، 202404:41 am12:06 pm03:23 pm06:16 pm07:46 pm
السبت2706 أبريل، 202404:40 am12:06 pm03:23 pm06:16 pm07:46 pm
الأحد2807 أبريل، 202404:40 am12:05 pm03:22 pm06:17 pm07:47 pm
الاثنين2908 أبريل، 202404:39 am12:05 pm03:22 pm06:17 pm07:47 pm
الثلاثاء3009 أبريل، 202404:38 am12:05 pm03:21 pm06:17 pm07:47 pm
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