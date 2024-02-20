أدعية لشهر رمضان الكريم.. شهر رمضان الكريم 2024، مع اقتراب شهر رمضان 2024، يبحث الكثير من الناس عن أفضل الأدعية التي يمكن أن يدعوا بها عند دخول هذا الشهر الكريم.

يُعتبر شهر رمضان شهر الخير والبركة، وهو من الأشهر المحببة لدى العديد من المسلمين، إن لم يكن الأكثر تفضيلًا، يُحسن في هذا الشهر الكريم العبادة والصلاة وقراءة القرآن، حيث يُسلسل فيه الشياطين، مما يجعله وقتًا مثاليًا للتقرب إلى الله بالطاعات والأعمال الصالحة.

أدعية لشهر رمضان الكريم

اللهمّ باركْ لنا في شعبانَ، وبلغْنا رمضانَ، وتقبّلْ منّا فيهِ الصيامَ والقيامَ، واجعلْنا فيهِ من عتقائِكَ من النّارِ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ إنّكَ عفوٌّ كريمٌ، تحبّ العفوَ فاعفُ عنّا.

اللهمّ إنّنا نستغفرُكَ من كلّ ذنبٍ أذنبْناهُ، ونستعصمُ بكَ من كلّ سوءٍ نُخافُهُ، ونسترزقُكَ من فضلِكَ الواسعِ، ونستهديكَ لطريقِكَ المستقيمِ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ خيرٍ وبركةٍ وسلامٍ، واجعلْنا فيهِ من المُقربينَ إليكَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اهدنا في هذا الشهرِ إلى ما فيهِ رضاكَ، واجعلْنا فيهِ من المُفلحينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ غفرانٍ ورحمةٍ، واجعلْنا فيهِ من المُغفورِ لهمْ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ ارزقْنا في هذا الشهرِ صبرَ الصائمينَ، وشكرَ الشاكرينَ، واجعلْنا فيهِ من المُتقينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ وحدةٍ واتّحادٍ بين المسلمينَ، واجعلْنا فيهِ من المُتصالحينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ خيرٍ وعطاءٍ، واجعلْنا فيهِ من المُعْطِينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ سلامٍ وأمانٍ، واجعلْنا فيهِ من المُسالمينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ سعادةٍ وفرحٍ، واجعلْنا فيهِ من السّعداءِ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ طاعةٍ وعبادةٍ، واجعلْنا فيهِ من المُطيعينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ استجابةٍ ودعاءٍ، واجعلْنا فيهِ من المُستجابينَ لدعائِهمْ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ خيرٍ ونماءٍ، واجعلْنا فيهِ من النّامينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ بركةٍ وفضلٍ، واجعلْنا فيهِ من المُباركينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ مغفرةٍ وعفوٍ، واجعلْنا فيهِ من المُغفورِ لهمْ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ صحةٍ وعافيةٍ، واجعلْنا فيهِ من المُعافينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ حبٍّ ووئامٍ، واجعلْنا فيهِ من المُحبّينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

اللهمّ اجعلْ هذا الشهرَ شهرَ خيرٍ ونورٍ، واجعلْنا فيهِ من المُنيرينَ، يا أرحمَ الراحمينَ.

فوائد شهر رمضان

الصحة الجسدية: يُساعد الصيام على تحسين الصحة الجسدية، حيث يُساعد على تخفيف الوزن وتنظيم ضغط الدم والكوليسترول.

يُساعد الصيام على تحسين الصحة الجسدية، حيث يُساعد على تخفيف الوزن وتنظيم ضغط الدم والكوليسترول. الصحة النفسية: يُساعد الصيام على تحسين الصحة النفسية، حيث يُساعد على تقليل التوتر والقلق والاكتئاب.

يُساعد الصيام على تحسين الصحة النفسية، حيث يُساعد على تقليل التوتر والقلق والاكتئاب. التقوى: يُساعد رمضان على تعزيز التقوى، حيث يُكثر المسلمون من العبادات ويتجنبون المحرمات.

يُساعد رمضان على تعزيز التقوى، حيث يُكثر المسلمون من العبادات ويتجنبون المحرمات. التراحم والتواصل: يُساعد رمضان على تعزيز التراحم والتواصل بين المسلمين.

عبادات شهر رمضان