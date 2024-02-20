قائمة مسلسلات رمضان 2024 علي قناة الحوار التونسية "استقبلها بسرعة"، ينتظر الكثير من المشاهدين بفارغ الصبر مشاهدة مسلسلات رمضان 2024 على قناة الحور التونسية، إذ تعتبر هذه القناة واحدة من أهم القنوات التي تُعرض جميع المسلسلات المرغوبة.

وتتميز القناة بعرض برامج متنوعة ومميزة خالية من العناصر العنيفة أو الخطيرة، مما يجعلها ملائمة لجميع الفئات العمرية، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية تردد القناة والبرامج التي ستُعرض، ويأتي ذلك ضمن اهتمام البوابة بتوفير كافة المعلومات التي يبحث عنها المتابعين بشكل دائم على مدار اليوم والساعة.

قناة الحوار التونسية.. مسلسلات رمضان 2024 علي قناة الحور التونسية

يثير العديد من الأشخاص استفسارات حول البرامج التلفزيونية التي ستُعرض على قناة الحوار التونسية، لذا سنواصل عرض المسلسلات القادمة على القناة كما يلي:

في البداية سيتم عرض مسلسل “باب الرزق” على قناة الحوار التونسية بعد أن تم البحث عنه بشكل كبير في الفترة الأخيرة. سيتم عرض الموسم الثاني من مسلسل الفلوجة، الذي حقق شهرة واسعة في العام الماضي، في الوقت القريب. كما أنها سوف تقوم بعرض مسلسل الفوندو. ستقوم قناة الحوار التونسية أيضًا بعرض مسلسل “أولاد مفيدة”.

قناة الحوار التونسية.. تردد قناة الحوار التونسية 2024

بعد إعلان إدارة القناة عن عرض المسلسلات المثيرة التي يرغب الكثيرون في متابعتها، سنقدم لكم التردد لتتمكنوا من استقبال القناة والاستمتاع بمشاهدة المسلسلات، إليكم التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11658.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

معدل الترميز: 27500.

قناة الحوار التونسية.. خطوات ضبط قناة الحوار التونسية

بمجرد معرفتنا بتردد القناة، سنوضح لك كيفية ضبط قناة الحور التونسية على شاشة التلفاز الخاصة بك بالخطوات التالية: