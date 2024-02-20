"موقع ايجي بست وماي سيما" فيلم الاسكندراني FULL HD، يواصل فيلم "الإسكندراني" بطولة الفنان أحمد العوضي تحقيق إيرادات متباينة في دور العرض السينمائي منذ إطلاقه للجمهور كجزء من الأفلام المنافسة في الساحة السينمائية.

أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي أن الفيلم حقق يوم الأحد الموافق 18 فبراير إيرادات بلغت 125،935 جنيهًا في شباك التذاكر، تظهر هذه الأرقام تباينًا في أداء الفيلم في السينما، ويمكن تفسير ذلك بعوامل متعددة، بما في ذلك محتوى الفيلم وجاذبيته للجمهور، بالإضافة إلى جودة التسويق والحملات الدعائية التي تُنظم لدعم عرضه.

كما قد يكون الأداء التنافسي للفيلم متأثرًا بوجود أفلام أخرى تنافسه على انتباه الجمهور واهتمامهم.

فيلم الاسكندراني بطولة احمد العوضي

تدور أحداث فيلم الإسكندراني حول شخصية بكر الإسكندراني الذي يواجه العديد من التحديات والصراعات مع أفراد عائلته بما في ذلك والده وابن عمه وحبيبته يقرر بكر السفر إلى الخارج بحثا عن حياة جديدة وفرص أفضل حيث يسعى لتحقيق ذاته واكتساب النجاح والاستقرار.

بعد فترة من الغياب يعود بكر إلى مدينته مصر وإلى عائلته إلا أنه يجد نفسه مجددًا مُحاصرا بالصراعات والمشاكل التي كان يأمل أن يتجاوزها يتعين عليه مواجهة تحديات جديدة والتصدي للعقبات التي تعترض طريقه، بما في ذلك تفاقم الصراعات مع أفراد عائلته وعودة تدخلاتهم في حياته.

أبطال فيلم الإسكندراني

تضم قائمة أبطال فيلم الإسكندراني مجموعة من النجوم البارزين في عالم الفن حيث يشارك في بطولته النجم أحمد العوضي الذي يلعب دور بكر الإسكندراني ببراعة وتميز وتتضمن القائمة أيضًا النجمة زينة التي تظهر بأداء مميز في دور حبيبة بكر وكذلك النجم حسين فهمي الذي يجسد شخصية والد بكر بإتقان.

بالإضافة إلى ذلك يشارك في بطولة الفيلم النجم بيومي فؤاد الذي يقدم أداءً كوميديا ساخرا في دور داخل العمل كما يظهر الممثل محمود حافظ بأداء متميز في دور أحد الشخصيات الرئيسية في الفيلم.

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