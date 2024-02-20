لدعم أوكرانيا.. السويد تقدم مساعدات عسكرية لكييف بـ633 مليون يورو

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بوابة الفجر

أعلنت السويد اليوم الثلاثاء، عن تقديم دعم عسكري قياسي جديد لأوكرانيا على شكل معدات بقيمة 7،1 مليارات كرونة أي ما يعادل حوالى 633 مليون يورو.

وقال وزير الدفاع السويدي بال يونسون في مؤتمر صحفي إن "سبب مواصلتنا دعم أوكرانيا هو مسألة إنسانية".

وتشمل هذه المساعدات العسكرية ذخائر مدفعية وسفنا حربية وأسلحة تستخدم تحت المياه (ألغام وطوربيدات) وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية ومنظومات مضادة للطائرات كانت كييف تطالب بالحصول عليها.

وتأتي حزمة المساعدات هذه، وهي الخامسة عشرة التي تقدّمها ستوكهولم لكييف منذ بداية الحرب، قبل أيام قليلة من دخول الحرب عامها الثالث في 24 فبراير.

وقال وزير الدفاع السويدي الذي تعهّد بدعم كييف ما دام لزم الامر "الوضع في أوكرانيا صعب".

وتشن القوات الروسية هجوما بأعداد كبيرة، فيما يفتقر الجيش الأوكراني إلى العديد والعتاد وخسر مناطق جديدة، بينما المساعدات الأمريكية مجمدة.

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