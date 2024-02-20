ممثل جنوب إفريقيا: الممارسات الإسرائيلية بغزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري

عربي ودولي
بوابة الفجر

قال فوسيموزي مادونسيلا ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري.

وأضاف سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى هولندا مادونسيلا، خلال افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا: "إلى متى يستمر فرار إسرائيل من العقاب والتحدي للقانون الدولي، إن الممارسات الإسرائيلية في غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري".

وتابع: "على مدى الأيام القليلة الماضية شاهدنا الهجمات الوحشية المستمرة على غزة وهو ما يتناقض مع القانون الدولي ويتناقض مع قرارات المحكمة".

وشدد ممثل دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية على "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا لاتفاقية جنيف".

وفي وقت سابق، أعلنت القاهرة يوم الأحد 18 فبراير الجاري، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا الممارسات الإسرائيلية القانون الدولي العدل الدولية محكمة العدل الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية دولة جنوب أفريقيا ممثل جنوب إفريقيا إسرائيلية في غزة الهجمات الوحشية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

فابريزيو رومانو يفجر مفاجأة حول مفاوضات برشلونة مع ألفونسو ديفيز

الجيش المصري سينتقل على الحدود بأكمله.. مستشار بأكاديمية ناصر يكشف خطورة اجتياح رفح

عاجل| برنامج الأغذية العالمي: توقف تسليم المساعدات إلى شمال غزة

سرقة لوحة منزل فريد شوقي بالعجوزة

قرار مفاجئ من رئيس ريال مدريد بعد حسم صفقة مبابي

5 دبلوماسيين.. الوفد المصري ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

سارة مصباح لـ "الفجر الفني": عمرو محمود ياسين قدمني في أحسن صورة (حوار)

ممثل جنوب إفريقيا: الممارسات الإسرائيلية بغزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري