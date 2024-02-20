ممثل جنوب إفريقيا: الممارسات الإسرائيلية بغزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري

قال فوسيموزي مادونسيلا ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، إن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري.

وأضاف سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى هولندا مادونسيلا، خلال افتتاح جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي هولندا: "إلى متى يستمر فرار إسرائيل من العقاب والتحدي للقانون الدولي، إن الممارسات الإسرائيلية في غزة أكثر فظاعة من نظام الفصل العنصري".

وتابع: "على مدى الأيام القليلة الماضية شاهدنا الهجمات الوحشية المستمرة على غزة وهو ما يتناقض مع القانون الدولي ويتناقض مع قرارات المحكمة".

وشدد ممثل دولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية على "استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاكا لاتفاقية جنيف".

وفي وقت سابق، أعلنت القاهرة يوم الأحد 18 فبراير الجاري، أنها تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.