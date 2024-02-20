بروتوكول تعاون لتسهيل سداد الاشتراكات التأمينية عبر مكاتب البريد

وقَّعت الهيئة القومية للبريد المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.



ويأتي البروتوكول في إطار تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للتسهيل على المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، ودعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات، وتواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.



وبموجب هذا التعاون يستطيع المواطن التوجّه إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته لسداد المبالغ المستحقة للتأمينات دون الحاجة لزيارة المقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامة المواطن، الأمر الذي يسهم في تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، التي يصل عددها إلى أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين أثناء الحصول على الخدمات.