بروتوكول تعاون لتسهيل سداد الاشتراكات التأمينية عبر مكاتب البريد

الاقتصاد
بوابة الفجر

وقَّعت الهيئة القومية للبريد المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.


ويأتي البروتوكول في إطار تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للتسهيل على المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات، ودعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي لمختلف الفئات، وتواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.


وبموجب هذا التعاون يستطيع المواطن التوجّه إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته لسداد المبالغ المستحقة للتأمينات دون الحاجة لزيارة المقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامة المواطن، الأمر الذي يسهم في تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات بالاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد، التي يصل عددها إلى أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد في جميع أنحاء الجمهورية، بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين أثناء الحصول على الخدمات.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

شاهد بدون فلوس (0-0).. بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024

بث مباشر مانشستر سيتي بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

شاهد مانشستر سيتي ضد برينتفورد دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي Manchester City اليوم.. مشاهدة مانشستر سيتي × برنتفورد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| الدوري الإنجليزي 2024

عاجل.. مارسيل كولر يفاجئ محمود كهربا قبل مواجهة ميدياما الغاني

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد برنتفورد بث مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي 2024

شاهد مباراة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بث مباشر مجانا.. مباراة مانشستر سيتي وبرنتفورد في الدوري الإنجليزي 2024

عاجل.. التموين تطلب كمية من الزيت في ممارسة بالجنيه المحلي