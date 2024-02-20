السعودية وبريطانيا تبحثان آفاق التعاون في الطاقة

الاقتصاد
بوابة الفجر

بحث  الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي ووزيرة الدولة لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية البريطانية "كلير كوتينيو" آفاق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، والفرص المستقبلية في القطاع في إطار مذكرة التعاون في القطاع بين حكومتي البلدين.

 

وناقش اللقاء، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، آفاق التعاون في مجال تطوير معايير الهيدروجين النظيف بشكل شمولي يرتكز على الانبعاثات دون المصادر، بالإضافة إلى تطوير اللوائح والسياسات المتعلقة بأنشطة التقاط ونقل وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

 

كما ناقشا الموضوعات المتعلقة بتوطين مكونات الطاقة، وتبادل الخبرات المتعلقة بهذا المجال، وتطوير اللوائح والسياسات ذات العلاقة.

 

وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، ومحطات الكهرباء، وتوطين مكونات قطاع الطاقةـ وعبرا عن تطلعهما لمشاركة الشركات من الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال.

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