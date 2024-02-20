تداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



استقبل ميناء دمياط 7 سفن، بينما غادرته 10 سفن خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء أن 4 قطارات بحمولة إجمالية 5044 طن قمح غادرت الميناء، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 6363 شاحنة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى68 ألفا و275 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104 آلاف و385 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و821 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و802 طن.