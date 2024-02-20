تداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر


استقبل ميناء دمياط 7 سفن، بينما غادرته 10 سفن خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما وصل إجمالي السفن التي تم التداول عليها 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكرت هيئة الميناء  أن 4 قطارات بحمولة إجمالية 5044 طن قمح غادرت الميناء، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا عدد 6363 شاحنة.

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى68 ألفا و275 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104 آلاف و385 طنا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 42 ألفا و821 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45 ألفا و802 طن.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "زلزال الأخضر يضرب التجار".. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء

جارية بث مباشر مانشستر سيتي (1-0) بدون تقطيع الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد بث مباشر في الدوري الإنجليزي

شاهد بدون فلوس (1-0) جارية الآن دون تقطيع الشوط الثاني.. بث مباشر مشاهدة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي 2024

شاهد جارية الآن مانشستر سيتي ضد برينتفورد (1-0) الشوط الثاني دون اشتراك.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يلا كورة لايف جاري الآن (0-0).. مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد بث مباشر دون تقطيع | دوري أبطال أوروبا 2024

عاجل.. أمريكا تستخدم الـ "فيتو" ضد مشروع قرار جزائري لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

"الحيوان بتاعنا فين؟".. عمرو دياب يتصدر تريند جوجل بسبب هذه الجملة (أعرف التفاصيل)

شاهد بالبث المباشر مانشستر سيتي Manchester City اليوم (0-0).. مشاهدة مانشستر سيتي × برنتفورد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس"| الدوري الإنجليزي 2024