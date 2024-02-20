للمرة الثالثة.. "فيتو أمريكي" يجهض مشروع جزائري بمجلس الأمن بشأن غزة

لجأت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى استخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط مشروع قرار جزائري مقدم لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد تأييد 13 دولة وامتناع دولة واحدة "بريطانيا".

ويأتي الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن ضد مشروع القرار بشأن قطاع غزة، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب بين حليفتها اسرائيل وحركة حماس.

ومن جانبها، قالت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، أمام جلسة للمجلس للتصويت على مشروع القرار، إن بلادها تعمل للتوصل لاتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن بالتعاون مع مصر وقطر.

وأضافت غرينفيلد "نرى أن مشروع القرار المطروح سيقوض المفاوضات ونؤمن أن الوقت غير مناسب لطرحه".

وتابعت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، "أي عمل يقوم به المجلس الآن ينبغي أن يساعد المفاوضات لا أن يقوضها"، مؤكدة أن واشنطن تسعى "لقرار دائم بشأن الصراع في غزة بما يمكن الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش جنبا إلى جنب".

وفيما يتعلق بالعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، قالت المندوبة الأمريكية إن هذه العملية "لا يمكن أن تبدأ في ظل الظروف الراهنة".