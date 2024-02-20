أحمد حسام ميدو يفجر مفاجأة: الرخص التدريبية التي أشرف عليها اتحاد الكرة لم يتم اعتمادها من كاف

الفجر الرياضي
ميدو
ميدو

فجر أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق مفاجأة كبري بشأن الرخص التدريبية التي تمت خلال الفترة الأخيرة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم.

أحمد حسام ميدو يفجر مفاجأة بشأن اتحاد الكرة

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لم يتم اعتماد الرخص التدريبية فى الاتحاد المصري لكرة القدم الفترة الحالية، بسبب رفض كاف اعتمادها بسبب وجود جمال محمد علي لأنه غير حاصل على برو أو الرخص التدريبية اللازمة لأن يقوم بعمل مادة علمية يتم تدريسها للمدربين.

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وأضاف:" للأسف المتواجدين الآن ويقوموا بعمل الرخص التدريبية للمدربين ومن المفترض أن يطوروا المدربين.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من تعيين علاء نبيل مديرًا فنيًا للاتحاد المصري لكرة القدم.
 

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