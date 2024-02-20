تصل لـ200 ألف جنيه.. أسعار عمرة رمضان 2024-1445

مع اقتراب شهر رمضان 1445 هـ، ينشغل العديد من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة بشهر رمضان الكريم 2024 بالتفاصيل والأسعار.

أعلنت شركات السياحة عن أسعار مختلفة لبرامج العمرة خلال رمضان 2024، تتنوع حسب الفئات والبرامج. إليك تفاصيل بعض الأسعار:

1. برنامج أول:

- في المدينة (4 ليالٍ بإقامة فقط) وفي مكة (4 ليالٍ بالإفطار).

- الغرفة المزدوجة: 97،990 جنيه.

- الغرفة الثلاثية: 82،990 جنيه.

- الغرفة الرباعية: 76،490 جنيه.

2. برنامج ثاني:

- في المدينة (4 ليالٍ بإقامة فقط) وفي مكة (4 ليالٍ بالسحور).

- الغرفة المزدوجة: 63،990 جنيه.

- الغرفة الثلاثية: 53،990 جنيه.

- الغرفة الرباعية: 48،990 جنيه.

3. برنامج ثالث:

- في المدينة (4 ليالٍ بإقامة فقط) وفي مك

برامج عمرة رمضان 2024،سعر الفرد (جنيه)،الغرفة المزدوجة،الغرفة الثلاثية،الغرفة الرباعية

4 ليالي في المدينة (إقامة فقط) و4 ليالي في مكة (بالإفطار)،97،990،82،990،76،490،

4 ليالي في المدينة (إقامة فقط) و4 ليالي في مكة (بالسحور)،63،990،53،990،48،990،

4 ليالي في المدينة (إقامة فقط) و4 ليالي في مكة (إقامة فقط)،55،990،46،990،42،490،

4 ليالي في المدينة (إقامة فقط) و4 ليالي في مكة (إقامة فقط)،48،990،42،490،38،990،

برنامج ثاني لعمرة رمضان 2024،عدد ليالي الإقامة،سعر الفرد (جنيه)،الغرفة المزدوجة،الغرفة الثلاثية،الغرفة الرباعية

في المدينة (بالإفطار) وفي مكة (بالإفطار)،5 ليالي،127،990،105،990،94،990،

في المدينة (إقامة فقط) وفي مكة (بالسحور)،5 ليالي،75،990،61،990،53،990،

في المدينة (إقامة فقط) وفي مكة (إقامة فقط)،5 ليالي،66،990،53،990،47،490،

في المدينة (إقامة فقط) وفي مكة (إقامة فقط)،5 ليالي،52،990،44،750،40،490،

أسعار عمرة رمضان الشهر كامل،عدد ليالي الإقامة،سعر الفرد (جنيه)،الغرفة المزدوجة،الغرفة الثلاثية،الغرفة الرباعية،الغرفة الخماسية

في المدينة (إقامة فقط) و25 ليلة في مكة (إقامة فقط)،4 ليالي و25 ليلة،من 89،990 إلى 99،990،من 66،490 إلى 77،990،من 56،990 إلى 64،990،53،490،

أقل وأغلى سعر لعمرة في رمضان 2024،

سعر الفرد أرخص سعر في الغرف الخماسية،30،950

أغلى سعر في الغرفة الرباعية،214،000

الأوراق المطلوبة لعمرة رمضان 2024

