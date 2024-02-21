أسعار فوانيس رمضان 2024 (جميع الأحجام والأنواع)

أسعار فوانيس رمضان 2024، تصدرت محركات البحث من قبل المواطنين وذلك تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2024، الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن أسعار فوانيس رمضان 2024.

أسعار فوانيس رمضان 2024

وخلال السطور التالية، نرصد لكم في « الفجر» أسعار فوانيس رمضان 2024 في السوق المحلي والتي جاءت كالآتي:

فوانيس البلاستيك:

هي الفوانيس الأكثر شيوعًا وانتشارًا، وتتميز بأسعارها المنخفضة التي تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 150 جنيهًا للفوانيس الكبيرة.

فوانيس الخشب:

تتميز بجمالها وتنوع أشكالها، وتتراوح أسعارها من 50 إلى 300 جنيه.

فوانيس المعدن:

أما عن فوانيس المعدن فهي تتميز بمتانتها وقوتها، وتتراوح أسعارها من 100 إلى 500 جنيه وقد تزيد عن ذلك.

فوانيس الخيامية:

لهذا النوع من الفوانيس تصاميم مميزة، وتتميز بتصميمها التقليدي، وتتراوح أسعارها من 100 إلى 300 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2024 في الأسواق

وإليك قائمة بأسعار فوانيس رمضان 2024 في الأسواق، وفقًا لمواقع البيع الإلكترونية:

فانوس رمضان خشبي مضيء 45 سم: يبلغ سعره نحو 565 جنيهًا.

فانوس بمصباح LED، بلون ذهبي وتصميم عصري وجودة عالية لديكور المنزل: يبلغ سعره 100 جنيه.

فانوس رمضان معدن 15 سم: يبلغ سعره نحو 150 جنيها.

فانوس رمضان مزود باعواد شمع بلون ذهبي جديد لديكور المنزل، بتصميم مجوف لديكور منزلي عتيق «نمط 4»: يبلغ سعره نحو 160 جنيها.

فانوس رمضان شمع معدني أبيض متنوع: بسعر نحو 120 جنيها.

وانيس الكريستال:

هي الفوانيس الأكثر فخامة، والأغلى سعرا وتتراوح أسعارها من 500 إلى 3000 جنيه.

نصائح لاختيار فانوس رمضان

وإليك بعض النصائح الهامة قبل شراء فوانيس رمضان:

تحديد الميزانية:

حدد ميزانيتك قبل البدء في البحث عن فانوس رمضان، حتى تتمكن من اختيار فانوس يناسب احتياجاتك.

اختيار نوع الفانوس:

حدد نوع الفانوس الذي تفضله، سواء كان من البلاستيك أو الخشب أو المعدن أو الخيامية أو الكريستال.

اختيار الحجم:

اختر حجم الفانوس المناسب اليك واحتياجاتك إلى الفانوس.

جودة الفانوس:

تأكد من جودة الفانوس قبل شرائه، حتى يدوم لسنوات طويلة

الإكتفاء الذاتي من صناعة الفوانيس

صرح بركات صفا، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال باتحاد الغرف التجارية، أن مصر صنعت هذا العام ما يقرب من 2 مليون فانوس صناعة محلية بنسبة 100%،، بتكلفة تصل إلى 500 مليون جنيه، بينما بلغ عدد الفوانيس المطروحة العام الماضى نحو 4 ملايين فانوس.

وأضاف صفا، أن مصر قامت بصناعة العديد من أنواع الفوانيس: "منها البلاستيك والمعدن والصاج والخيامية والخرز وغيرها".

وأكد عضو مجلس إدارة الشعبة تحقيق الإكتفاء الذاتى واستطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية.