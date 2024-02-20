السكر يُحرق جيوب المصريين”.. ارتفاع سعر الكيلو إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق

شهدت أسعار السكر ارتفاعًا بقيمة 10 آلاف جنيه للطن منذ بداية الشهر الحالي، حيث ارتفعت من 40 ألف جنيه في الشهر الماضي إلى 50 ألف جنيه حاليًا، هذا الارتفاع تسبب في تغيرات ملحوظة في الأسواق، حيث شهدنا تراجعًا في المعروض في السلاسل التجارية ومحلات البقالة.

سعر السكر من 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو في الأسواق



تباينت أسعار السكر في مختلف منافذ البيع، حيث تتراوح بين 45 و55 و60 جنيهًا للكيلو، حيث اتخذت بعض السلاسل التجارية إجراءات إضافية مثل تحديد كميات السكر المباعة للمستهلكين، نظرًا للزيادة في الإقبال على الشراء وتخزين كميات كبيرة من قبل بعض المستهلكين.



صرح مدحت الفيومي رئيس شعبة السكر والحلويات في غرفة الدقهلية التجارية، عن تفاقم أزمة السكر مرة أخرى، وأثر ذلك على عدة قطاعات، بما في ذلك صناعة الحلوى وعدد من شركات الصناعات الغذائية، وناشد الفيومي الحكومة بتوضيح أسباب هذه الأزمة ومطالبة بمعاقبة كل من يسهم في حجب السكر عن السوق.



ترقب موسم إنتاج سكر البنجر في مارس



أفاد السيد الشحات مندور، رئيس شركة الشروق لإنتاج وتعبئة السكر، بأن الشركة قامت بتقليل طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50% منذ بداية العام، وذلك بسبب نقص كميات السكر في الأسواق وعند بعض الموزعين، من جهة أخرى صرح السيد حسن فندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، بأن شركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد وفرت احتياجات المصانع بسعر يبلغ 30 ألف جنيه للطن.



من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في إمدادات السكر مع بداية موسم إنتاج سكر البنجر في مارس المقبل، بالإضافة إلى استمرار إنتاج سكر القصب حاليًا، يتوقع أن يسهم ذلك في تحسين المعروض من السكر، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تشغيل المصانع بكامل طاقتها لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق.