عاجل.. غارات أمريكية بريطانية على منطقتيْ العرج والجبانة في اليمن

ذكرت وسائل إعلامية مقربة من ميليشيا الحوثي، اليوم الأربعاء، أن الطيران الأمريكي البريطاني نفّذ عدة غارات جوية استهدف خلالها منطقتيْ العرج والجبانة في اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحوثيين، عن مصدر أمني قوله إن الطيران الأمريكي والبريطاني "استهدف منطقة العرج بغارتين، بعد أن شن غارتين على نفس المنطقة في وقت سابق".

وأضاف المصدر الأمني أن الطيران الأمريكي البريطاني "شن في وقت سابق غارتين على منطقة الجبانة بمدينة الحديدة".