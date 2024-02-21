مقتل 7 أشخاص بهجوم لطائرات روسية مسيّرة شمال أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية إن هجمات بطائرات روسية مسيّرة، الثلاثاء، تسببت في مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة في شمال أوكرانيا، وشخصين في سيارة بالمنطقة الشمالية الشرقية.

ووفق رويترز أفاد مسؤولون محليون بأن هجومًا صاروخيًا روسيًا استهدف منطقة سكنية في مدينة كبرى بالشرق، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.

وقالت الإدارة العسكرية الإقليمية عبر تطبيق "تيليغرام" إن طائرة مسيّرة من نوع "لانسيت" استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة "سومي الشمالية" في الصباح، مما أدى إلى مقتل أم وابنيها واثنين من أقاربها الآخرين.

وذكر حاكم منطقة "خاركيف" إن طائرة روسية مسيّرة أصابت مركبة تقل عمالًا زراعيين، لتودي بحياة اثنين بالقرب من "كوبيانسك"، حيث تنشط القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا.

وفي منطقة "دونيتسك"، على مسافة أبعد نحو الجنوب، قال ممثلو الادعاء إن هجومًا صاروخيًا روسيًا أدى إلى إصابة 6 أشخاص في منطقة سكنية في "كراماتورسك". والبلدة هدف روسي متكرر بالقرب من خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر.

وكان الجيش الأوكراني قال في وقت سابق إن روسيا أطلقت 23 طائرة مسيّرة من طراز "شاهد" خلال الليل، وإن دفاعاتها الجوية دمرتها جميعًا، بما في ذلك فوق منطقة "بولتافا الوسطى".

لكنّ رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "بولتافا" قال إن النيران اشتعلت في منشأة صناعية بعد هجوم بطائرة مسيّرة خلال الليل على منطقة "كريمنشوك" حيث توجد مصفاة للنفط.