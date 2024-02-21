أبرزها تحسين المناعة.. تعرف على فوائد شاي الكركديه؟

منوعات
بوابة الفجر

قد تشمل الفوائد الصحية لشاي الكركديه تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الكبد وإدارة نسبة الكوليسترول، كما أنه قد يساعد في تحسين المناعة وتقليل القلق، لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تشير الأبحاث إلى أن شاي الكركديه قد يسرع عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن الصحي التدريجي، هذا الشاي غني بفيتامين سي والمعادن ومضادات الأكسدة.

ما هو شاي الكركديه؟

شاي الكركديه، هو مشروب مشبع بلون ياقوتي أو أرجواني غامق يتم تحضيره عن طريق غلي أجزاء من نبات الكركديه، بفضل مذاقه الحامض المميز، فهو ليس فقط مشروب مفضل في جميع أنحاء العالم ولكن أيضًا يفضّل لخصائصه الطبية، وسواء كنت تفضل شايًا ساخنًا أو باردًا، فإن شاي الكركديه متعدد الاستخدامات يناسب ذوقك.

القيمة الغذائية لشاي الكركديه

شاي الكركديه منخفض بطبيعته في السعرات الحرارية وخالي من الكافيين، وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فهو يحتوي على إمداد جيد بالمعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، كما أنه يحتوي على فيتامينات ب مثل النياسين وحمض الفوليك، يعتبر هذا الشاي مصدرًا جيدًا لأنثوسيانين، والتي قد تجعله مفيدًا في إدارة مستويات ضغط الدم المرتفعة ونزلات البرد والتهابات المسالك البولية.

فوائد شاي الكركدية
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. روسيا تشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية

عاجل - "زلزال الأخضر يضرب التجار".. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء

كندا تلغي مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية

محمد فؤاد يتصدر تريند جوجل.. تعرف على السبب

الرئاسة الفلسطينية تدين استخدام الولايات المتحدة حق "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها

عاجل.. أمريكا تستخدم الـ "فيتو" ضد مشروع قرار جزائري لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

اعرف تردد قناة كرتون نتورك على النايل سات

تحقيقات موسعة في مصرع 3 طلاب بحادث مروري مروع بالمرج