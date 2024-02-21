أبرزها تحسين المناعة.. تعرف على فوائد شاي الكركديه؟

قد تشمل الفوائد الصحية لشاي الكركديه تنظيم ضغط الدم وتحسين صحة الكبد وإدارة نسبة الكوليسترول، كما أنه قد يساعد في تحسين المناعة وتقليل القلق، لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تشير الأبحاث إلى أن شاي الكركديه قد يسرع عملية التمثيل الغذائي ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن الصحي التدريجي، هذا الشاي غني بفيتامين سي والمعادن ومضادات الأكسدة.

ما هو شاي الكركديه؟

شاي الكركديه، هو مشروب مشبع بلون ياقوتي أو أرجواني غامق يتم تحضيره عن طريق غلي أجزاء من نبات الكركديه، بفضل مذاقه الحامض المميز، فهو ليس فقط مشروب مفضل في جميع أنحاء العالم ولكن أيضًا يفضّل لخصائصه الطبية، وسواء كنت تفضل شايًا ساخنًا أو باردًا، فإن شاي الكركديه متعدد الاستخدامات يناسب ذوقك.

القيمة الغذائية لشاي الكركديه

شاي الكركديه منخفض بطبيعته في السعرات الحرارية وخالي من الكافيين، وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فهو يحتوي على إمداد جيد بالمعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والزنك، كما أنه يحتوي على فيتامينات ب مثل النياسين وحمض الفوليك، يعتبر هذا الشاي مصدرًا جيدًا لأنثوسيانين، والتي قد تجعله مفيدًا في إدارة مستويات ضغط الدم المرتفعة ونزلات البرد والتهابات المسالك البولية.