روسيا تشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول إفريقية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكملت روسيا مبادرتها لشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى ست دول أفريقية.

 

وقال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف "إن روسيا شحنت 50 ألف طن لكل من الصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى و25 ألفا لكل من مالي وبوركينا فاسو وزيمبابوي وإريتريا".

 

وأضاف "بعد القمة الروسية الإفريقية، حافظنا على العلاقات مع الدول الإفريقية ونعزز التعاون. ونتيجة لذلك، تمكنا من تسليم هذه الكمية من القمح إلى هذه الدول بسرعة كبيرة".

 

وبحسب الوزير تتوقع روسيا تصدير نحو 70 مليون طن من الحبوب في العام الزراعي 2023-2024. كما أنها صدرت في الموسم السابق 66 مليون طن بقيمة 16.5 مليار دولار تقريبًا.

Elfagr.org
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