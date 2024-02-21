محادثات جديدة حول اتفاقية التجارة الرقمية بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 بدأت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي الجولة الثانية من المحادثات حول اتفاقية التجارة الرقمية الثنائية في محاولة للسعي إلى شراكة أوسع في المجال الرقمي، حسبما ذكرت وزارة الصناعة في سيئول اليوم الأربعاء.

 

وقالت الوزارة، إنه خلال الجولة الأخيرة من المحادثات، من المقرر أن يناقش الجانبان تفاصيل حول لوائح التجارة عبر الإنترنت وسبل التعاون في مجال الأمن السيبراني وحماية المعلومات الشخصية ونقل البيانات، من بين قضايا أخرى.

 

وفي أكتوبر من العام الماضي، اتفق الجانبان على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الرقمية "التي من شأنها أن توفر اليقين القانوني للشركات والمستهلكين المشاركين في التجارة الرقمية، وتعزز حمايتهم في المعاملات الرقمية، وتعزز بيئة مفتوحة وحرة وعادلة عبر الإنترنت".

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