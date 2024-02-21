الإسكان: مهلة شهرين لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بعام 2023 ووحدات "بيت الوطن" المُلغاة لعدم الاستلام

الاقتصاد
بوابة الفجر

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام الوحدات السكنية التي تم طرحها خلال عام 2023 بمشروعات (جنة – سكن مصر – دار مصر – الإسكان المتميز – الحصة العينية –...) والوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع "بيت الوطن" بالمدن الجديدة، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام.


وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليًا، وفقًا للشروط التالية: أن تكون الوحدة شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، ولم يتم إعادة طرحها، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب الوحدة السكنية.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| مصر و10 دول آخرين يشاركون اليوم في المرافعة أمام العدل الدولية

عاجل.. روسيا تشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية

عاجل - "زلزال الأخضر يضرب التجار".. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء

ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا قبل بداية مباريات اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

مارك ويلبرج وسيمو ليو يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم Arthur the King

عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

روسيا: بحث الاستعدادات لعقد اجتماع فلسطيني داخلي مع فتح وحماس في موسكو

البحوث الفلكية تعلن غرة شهر رمضان المبارك 2024