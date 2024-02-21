ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الاقتصاد
بوابة الفجر


استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء بارتفاع جماعى للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 2934 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 36094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12503 نقطة.

كما قفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 7758 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10730 نقطة.

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. طلب من حسام حسن يصدم الأندية

لماذا يقدم موقع Rabona مغامرة لا تنسى؟

عاجل.. مارسيل كولر انفجر غضبًا في وجه كهربا؟ شوبير يكشف مفاجأة

عاجل.. روسيا تشحن 200 ألف طن من الحبوب المجانية إلى 6 دول أفريقية

عاجل.. نجم الأهلي يطير إلى فيينا للخضوع لجراحة الغضروف

عاجل - "زلزال الأخضر يضرب التجار".. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في السوق السوداء

معلق مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مؤتمر صحفي لـ كولر وربيعة غدًا قبل مواجهة ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا