تداول 39 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 6 سفن، وجرى تداول 39 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 894 شاحنة، 90 سيارة، بالإضافة إلى وصول وسفر 1590 راكبا بموانئها.

أوضحت الهيئة أن حركة الواردات شملت 4 آلاف طن بضائع، 536 شاحنة، 83 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 35 ألف طن بضائع، 358 شاحنة، 7 سيارات.

ولفتت إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة (بوسيدون إكسبريس)، بينما تغادر السفينة (ءخإحدس) وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، إضافة إلى السفينة (الحرية 2)، كما تم تداول 3265 طن بضائع و450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربع: (آور، آيلة، كوين نفرتيتي، بريدج).