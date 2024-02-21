طريقة عمل اللانشون في البيت بسهولة

ترغب عدد كبير من الأمهات في عمل اللانشون في البيت بدل من ان يتم شرائها من الخارج حيث إنه يعتبر اللانشون من أسهل وأطعم الأكلات التي يمكن للأطفال ويتم تناولها من جانب الاطفال وذلك في سندوتشات المدارس ويتم تحضيره من خلال مكونات سهلة وموجودة في البيت ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة.



طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة



أكثر الوصفات التي يتم البحث العديد من السيدات ويتم من خلال بعض من المكونات.

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

خمس مثلثات من الجبنة أي نوع.

نصف كوب من الدقيق الأبيض.

ملح وفلفل اسود.

الحبهان المطحون والبابريكيا.

الثوم البودر والبصل البودر.



طريقة التحضير: