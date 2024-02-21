طريقة عمل اللانشون في البيت بسهولة
ترغب عدد كبير من الأمهات في عمل اللانشون في البيت بدل من ان يتم شرائها من الخارج حيث إنه يعتبر اللانشون من أسهل وأطعم الأكلات التي يمكن للأطفال ويتم تناولها من جانب الاطفال وذلك في سندوتشات المدارس ويتم تحضيره من خلال مكونات سهلة وموجودة في البيت ومن خلال مقالنا سنتعرف على طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة.
طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة
أكثر الوصفات التي يتم البحث العديد من السيدات ويتم من خلال بعض من المكونات.
المكونات
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
خمس مثلثات من الجبنة أي نوع.
نصف كوب من الدقيق الأبيض.
ملح وفلفل اسود.
الحبهان المطحون والبابريكيا.
الثوم البودر والبصل البودر.
طريقة التحضير:
- نقوم بخلط اللحمة المفرومة والدقيق والتوابل جيدًا.
يضاف البيض والجبنة مع اللحمة.
وضع الخليط في الكبة ونخلطهم حتى يتم تجانس العجينة.
نحضر ورق الفويل ونضع الخليط السابق ونشكله على هيئة اسطوانة.
نضع وعاء على النار به ماء مغلي ونضع اسطوانة اللانشون ونتركه على النار لمدة ساعة.
نتركه حتى يبرد وندخله الثلاجة ليلة كاملة ويقطع إلي شرائح ونستخدمه في السندوتشات.