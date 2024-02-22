"فرحي أولادك".. طريقة عمل الكوكيز في المنزل، يُعد الكوكيز من بين أنواع الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، حيث يقبل العديد من الأمهات على شرائه من المتاجر بسبب إعجاب أطفالهم به. يمكن تحضيره بسهولة، مما يسمح بتقديم وجبة مضمونة وآمنة للأطفال.

يُفضل تناوله خلال وجبة الفطور أو العشاء، ويمكن وضعه في الوجبات المدرسية بجانب السندوتشات، تنقل بوابة الفجر الإلكترونية من خلال موضوعها طريقة تحضير الكوكيز في المنزل، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام البوابة بتوفير المعلومات التي تبحث عنها السيدات بشكل كبير على مدار اليوم والساعة.

طريقة عمل الكوكيز في المنزل

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كيفية تحضير الكوكيز بالمنزل، وجبة خفيفة ولذيذة يحبها الأطفال وارتفعت أسعار الكوكيز بشكل كبير ويفضل البعض من ربات المنزل تحضيره في البيت ويتم من خلال التالي:

مكونات الكوكيز

كوب وربع دقيق.

كوب سكر.

معلقة كبيرة نشا.

كوب زبدة.

بيضة.

معلقة صغيرة بيكنج صودا.

فانيليا.

ملح.

حبيبات شكولاتة.

طريقة تحضير الكوكيز