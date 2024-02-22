"بمناسبة رمضان".. طريقة عمل كنافة الكريمة في المنزل بأقل التكاليف

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بمناسبة رمضان.. طريقة
"بمناسبة رمضان".. طريقة عمل كنافة الكريمة في المنزل بأقل الت

"بمناسبة رمضان".. طريقة عمل كنافة الكريمة في المنزل بأقل التكاليف، من بين الحلويات الشرقية الشهيرة التي يتم تحضيرها بسهولة هي الكنافة، ويمكن العثور عليها في محلات الحلويات بأشكال متعددة، هناك عدة طرق لتحضير الكنافة، مثل الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمهلبية، والكنافة بالكريمة، والكنافة السادة. 

يبحث العديد من السيدات عن طرق تحضيرها خصوصًا في شهر رمضان المبارك، وحيث أننا نقترب من بداية هذا الشهر المبارك، فإننا سنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير كنافة الكريمة في المنزل بأقل التكاليف.

طريقة عمل كنافة الكريمة في المنزل بأقل التكاليف

المكونات

  • ربع كيلو من الكنافة المفتتة.
  • نصف كوب من السمن البلدي.
  • 2 كوب من اللبن السائل.
  • النشا.
  • السكر.
  • الفانيليا.
  • 2 كوب من الماء.
  • عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير

  • إحضار وعاء لوضع مكونات الكريمة بداخله والتقليب الجيد.
  • ثم يتم إحضار الصينية المخصصة لعمل الكنافة وتقوم بدهن الصنية بزبدة.
  • إضافة الكنافة إلى الصينية وجعل السطح متساوي من خلال دكها باستخدام صينية اصغر منها.
  • سكب كمية السمن إلى الكنافة ومعها الكريمة والتوزيع الجيد للوصول إلى طبقة رقيقة من الكريمة.
  • وضع باقي الكنافة فوق الكريمة وسقيها بالسمن أيضا.
  • تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة وإدخال الصينية الفرن.
  • يتم تسويتها جيدا من الناحية الأخري باللون الذهبي أيضًا.
  • إخراج الصينية من الفرن واسقيها بالشربات البارد وتقديما بعد تقطيعها لضيوفك.
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