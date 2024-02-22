"بمناسبة رمضان".. طريقة عمل كنافة الكريمة في المنزل بأقل التكاليف، من بين الحلويات الشرقية الشهيرة التي يتم تحضيرها بسهولة هي الكنافة، ويمكن العثور عليها في محلات الحلويات بأشكال متعددة، هناك عدة طرق لتحضير الكنافة، مثل الكنافة بالقشطة، والكنافة بالمهلبية، والكنافة بالكريمة، والكنافة السادة.

يبحث العديد من السيدات عن طرق تحضيرها خصوصًا في شهر رمضان المبارك، وحيث أننا نقترب من بداية هذا الشهر المبارك، فإننا سنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير كنافة الكريمة في المنزل بأقل التكاليف.

طريقة عمل كنافة الكريمة في المنزل بأقل التكاليف

المكونات

ربع كيلو من الكنافة المفتتة.

نصف كوب من السمن البلدي.

2 كوب من اللبن السائل.

النشا.

السكر.

الفانيليا.

2 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير