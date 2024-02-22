أصابع الكنافة المحشية بالحليب والقشطة "احلى من المحلات"، كثيرٌ من السيدات يتساءلن عن سرّ تحضير أصابع الكنافة المحشية، إذ تُعتبر واحدةً من أشهر الحلويات اللذيذة التي يفضلها الجميع، خاصةً في شهر رمضان المبارك.

ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل، يتزايد البحث عن كيفية تحضيرها بدقة ودون أخطاء، تتميز أصابع الكنافة المحشية بقرمشتها ونكهتها الشهية، ويمكن تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة. في هذا المقال، سنتعرف على أصابع الكنافة بالحليب والقشطة بطريقة تشبه تلك الموجودة في المحلات.

أصابع الكنافة المحشية بالحليب والقشطة زي المحلات

هي من ضمن وصفات الحلويات اللذيذة والتي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك وتمتاز بمذاق رائع ولذيذ ويمكننا عمل أصابع الكنافة المحشية من خلال المكونات التالية:

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة.

الفانيليا.

النشا.

القشطة.

الحليب.

الكنافة.

السمنة.

طريقة عمل أصابع الكنافة المحشية