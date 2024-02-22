أصابع الكنافة المحشية بالحليب والقشطة "احلى من المحلات"

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أصابع الكنافة المحشية
أصابع الكنافة المحشية بالحليب والقشطة "احلى من المحلات"

أصابع الكنافة المحشية بالحليب والقشطة "احلى من المحلات"، كثيرٌ من السيدات يتساءلن عن سرّ تحضير أصابع الكنافة المحشية، إذ تُعتبر واحدةً من أشهر الحلويات اللذيذة التي يفضلها الجميع، خاصةً في شهر رمضان المبارك.

 ومع اقتراب هذا الشهر الفضيل، يتزايد البحث عن كيفية تحضيرها بدقة ودون أخطاء، تتميز أصابع الكنافة المحشية بقرمشتها ونكهتها الشهية، ويمكن تحضيرها باستخدام مكونات بسيطة. في هذا المقال، سنتعرف على أصابع الكنافة بالحليب والقشطة بطريقة تشبه تلك الموجودة في المحلات.

أصابع الكنافة المحشية بالحليب والقشطة زي المحلات

هي من ضمن وصفات الحلويات اللذيذة والتي يتم تحضيرها في شهر رمضان المبارك وتمتاز بمذاق رائع ولذيذ ويمكننا عمل أصابع الكنافة المحشية من خلال المكونات التالية:

  • كوبان من السكر.
  • كوب من الماء.
  • عصير ليمونة.
  • الفانيليا.
  • النشا.
  • القشطة.
  • الحليب.
  • الكنافة.
  • السمنة.

طريقة عمل أصابع الكنافة المحشية

  • وضع كل من اللبن والنشا في وعاء على نار هادئة ويتم المزج.
  • استمري بالتقليب حتى تتجانس المكونات وحتى يتماسك الخليط.
  • وارفعي الوعاء من على النار واتركيه حتى يبرد تماما.
  • افردي الكنافة وضعي القليل من خليط النشا واللبن عليها وضعي القشطة أيضا.
  • لفي الكنافة على شكل أصابع واقفليها جيدا.
  • ادهني الصينية باستخدام السمنة وضعي أصابع الكنافة عليها بجانب بعضها.
  • ويتم دهن الكنافة باستخدام السمنة السائلة وضعي الصينية في الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
  • اتركيها حتى تنضج وتتحول إلى اللون الذهبي وذلك لمدة نصف ساعة.
  • أخرجي الصينية من الفرن وقومي بتصفية أصابع الكنافة من السمنة الزائدة.
  • وضع للشربات على أصابع الكنافة ويتم تصفيتها بعد ذلك وتركها حتى تبرد ثم يتم تقديمها.
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