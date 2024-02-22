طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة "فرحي ولادك باللي بيحبوه"

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طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة "فرحي ولادك باللي بيحبوه"

طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة "فرحي ولادك باللي بيحبوه"، كثيراتٌ من الأمهات يرغبن في تحضير اللانشون في المنزل بدلًا من شرائه من الخارج، إذ يُعتبر اللانشون واحدًا من أسهل وألذ الوجبات التي يمكن تقديمها للأطفال، ويتناولونها غالبًا في سندويشاتهم المدرسية. 

يتم تحضيره بواسطة مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كيفية تحضير اللانشون البيتي بكل سهولة، ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تعمل الفجر على توفيرها بشكل كبير علة مدار اليوم والساعة.

طريقة عمل اللانشون البيتي بسهولة

أكثر الوصفات التي يتم البحث العديد من السيدات ويتم من خلال بعض من المكونات.

المكونات

  • نصف كيلو من اللحم المفروم.
  • خمس مثلثات من الجبنة أي نوع.
  • نصف كوب من الدقيق الأبيض.
  • ملح وفلفل اسود.
  • الحبهان المطحون والبابريكيا.
  • الثوم البودر والبصل البودر.

طريقة التحضير:

  • نقوم بخلط اللحمة المفرومة والدقيق والتوابل جيدًا.
  • يضاف البيض والجبنة مع اللحمة.
  • وضع الخليط في الكبة ونخلطهم حتى يتم تجانس العجينة.
  • نحضر ورق الفويل ونضع الخليط السابق ونشكله على هيئة اسطوانة.
  • نضع وعاء على النار به ماء مغلي ونضع اسطوانة اللانشون ونتركه على النار لمدة ساعة.
  • نتركه حتى يبرد وندخله الثلاجة ليلة كاملة ويقطع إلي شرائح ونستخدمه في السندوتشات.
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