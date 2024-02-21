إزالة حاله تعد علي املاك الدولة مخصصة لإنشاء مستشفي بالزينية شمال الأقصر..صور

شهد شمال الأقصر تنفيذ حالة إزالة تعد علي املاك الدولة مخصصة لإنشاء مستشفي بالزينية

وتمت أعمال الحملة بقيادة العميد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع العميد محمد لطفي مأمور مركز شرطة طيبة وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر وأمن مركزى الاقصر بمشاركة نائب رئيس المركز ورئيس وسكرتير القرية ومسئول القسم الفني بالقرية ومسئول أملاك الدولة ومدير الإدارة الهندسية ومدير الإدارة الزراعية.

وأوضح العميد احمد الهواري رئيس مركز ومدينة الزينية بأنه تم تنفيذ إزالة لتعدى بالزراعة علي املاك الدولة ( مخصصة لإنشاء مستشفي ) بقرية المدامود بحرى على مساحة 5 فدان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير محضر بتنفيذ الإزالة وتسليم الارض لرئيس قرية المدامود بحرى⁩ للتحفظ عليها كما تم توجيه مسئول وحدة متغيرات الزينية⁩ برفع الإحداثيات وعمل الكارت الذهبي للأرض المسترده.

وفى سياق متصل تم تنفيذ قرار إزالة سور من الطوب الابيض على مساحة ١٥م تقريبا بناء دون ترخيص وتم تحرير محضر لاتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لإسترداد أراضي أملاك الدولة، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر فى تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 22 لازالة التعديات

والبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

جانب من تنفيذ الازالة

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