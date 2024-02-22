قائمة مسلسلات رمضان 2024.. قناة دبي "Dubai TV"، قناة دبي واحدة من القنوات الرائدة في الإمارات وجميع الدول العربية، وتحظى بجمهور كبير بفضل التنوع والتميز في عروضها من مسلسلات وأفلام وبرامج، تمكنت القناة من تحقيق نجاح كبير وانتشار واسع، وتهتم بعرض أحدث المسلسلات خلال شهر رمضان 2024.

مع اقتراب الشهر الفضيل، يتطلع الجميع لمتابعة مسلسلات رمضان على قناة دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات المصرية والسورية والخليجية بمشاركة أبرز النجوم، في الفقرات القادمة، سنقدم لكم قائمة بمسلسلات رمضان 2024 على قناة دبي بالتفاصيل.

مسلسلات رمضان 2024 علي قناة دبي

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية مسلسلات رمضان 2024 علي قناة دبي.

مسلسل عتبات البهجة ليحيى الفخراني

أحد المسلسلات الذي يعرض على قناة دبي 2024 خلال شهر رمضان يتمحور حول قصة اجتماعية كوميدية تدور حول علاقة الجد بأحفاده ويقدم العديد من المفاجآت العمل من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، سيد رجب، جومانا مراد، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وهم جميعا من الفنانين والفنانات المشهورين الرواية مستوحاة من إبراهيم عبد المجيد، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج مجدي عمارة.

مسلسل المداح 4

ما زال الفنان حمادة هلال يتألق في مسلسلات رمضان حيث يشارك في المداح الذي عرضت له ثلاثة أجزاء سابقة ويعرض الجزء الرابع بنجاح كبير يخوض هذا المسلسل تجربة جديدة في الصراع بين الخير والشر، وبين الجن والبشر، حيث يواجه ملك الجان قزح تشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب وخالد سرحان ودينا عبد العزيز وسهر الصايغ ومي سليم وصبحي خليل، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل الكبير قوي الجزء الثامن

أحد الأعمال التلفزيونية الشهيرة هو مسلسل بطولة أحمد مكي حيث تم تصوير الجزء الثامن منه وشهد العديد من المغامرات بين الأخوة الثلاثة، الكبير وجوني والابنة الوحيدة، إذ يشارك في بطولته محمد سلام وبيومي فؤاد وقد تم تأليفه بواسطة أحمد مكي ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، وتم إخراجه بواسطة أحمد الجندي.