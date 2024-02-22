مسلسلات رمضان 2024 علي قناة on E وتردد القناة الناقلة

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مسلسلات رمضان 2024 علي قناة on E وتردد القناة الناقلة

مسلسلات رمضان 2024 علي قناة on E وتردد القناة الناقلة، بدأت المنافسة الرمضانية بين القنوات قبل بداية شهر رمضان بـ40 يومًا، مما دفع الناس لمتابعة إعلانات المسلسلات على القنوات لتحديد ما يودون متابعته. 

قد تكون تبحث عن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON E، سواءً للتعرف على قائمة المسلسلات المتاحة أو لمعرفة تردد القناة، وفي الواقع، يتميز قناة ON E ليس فقط بالمسلسلات بل أيضًا بالبرامج التي تعرض عليها، خلال السنوات الأخيرة، حققت قناة ON E أعلى نسبة مشاهدات بسبب التنوع الكبير الذي تقدمه.

مسلسلات رمضان 2024 علي قناة on E

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان،الذي من المقرر أن يبدأ يوم الإثنين 11 مارس 2024، يترقب الكثير بشغف مسلسلات رمضان 2024 علي قناة on E، ومن أشهر تلك المسلسلات:

  1. “إمبراطورية ميم” بمشاركة النجم خالد النبوي، وقصة اجتماعية شيقة يقوم فيها الزوج بعد وفاة زوجته بتربية أبنائه وحل خلافاتهم وتنمية المبادئ والقيم لديهم.
  2. مسلسل “المعلم” الذي يقوم ببطولته النجم مصطفى شعبان، والذي يقوم بدور تاجر سمك في إطار اجتماعي شعبي
  3. مسلسل “الكبير أوي 8 ” وجولة مع أحمد مكي داخل المزاريطة، للموسم الثامن على التوالي.
  4. مسلسل ” صدفة ” لريهام حجاج، حيث تحمل صدفة سرا خطيرا تحاول ﻹخفائه عن الجميع، ولكن علاقتها بمهران تدفعها لكشف هذا السر، ترى ما نتيجة كشف السر على صدفة ؟
  5. مسلسل ” صيد العقارب” لغادة عبد الرازق، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة الغول، هل ستثأر لأخيها وتستطيع حل تلك الصراعات؟
  1. مسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال ونور اللبنانية، مأخوذ عن كتاب ألف ليلة وليلة.
  2. مسلسل ” مسار إجباري” بطولة أحمد داش، عصام عمر، وتدور أحداث المسلسل حول شابين يتفاجؤا بأنهم اخوات من نفس الأب بعد أكثر من 20 سنة.

 أعرف الآن تردد قناة On E على نايل سات

ولمتابعة  مسلسلات رمضان 2024 علي قناة on E، بصورة واضحة HD، وصوت نقي، كل ما عليك هو تنزيل القناة على جهازك عن طريق الخطوات التالية:

  • التردد: 11861.
  • معامل الترميز: 27500.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 6/5.
أعرف الآن تردد قناة On E مسلسلات رمضان 2024 قناة ON E قائمة المسلسلات تردد القناة الناقلة رمضان 2024
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