قائمة مسلسلات رمضان 2024 على mbc مصر، تعتبر خريطة مسلسلات رمضان 2024 على MBC مصر محط أنظار الملايين من محبي الدراما المصرية، حيث تحظى MBC مصر بمكانة رائدة وشهرة واسعة بين الجمهور المتابع.

تتألق القناة بتقديمها المسلسلات والبرامج المميزة، وتزداد شعبيتها يومًا بعد يوم تسعى MBC مصر جاهدة لإسعاد جمهورها المتابع وتقديم أفضل المحتويات، ولذا ينتظر الجمهور بفارغ الصبر الإعلان عن خريطة مسلسلات رمضان 2024 على MBC مصر لهذا العام.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 على mbc مصر

قائمة كبيرة من الأعمال المصرية سوف يتم طرحها في شهر رمضان المقبل، حيث تنطلق اولى الحلقات يوم الاثنين الموافق 11 من مارس القادم 2024، حيث اعتادت شبكة قنوات mbc أن تقدم كل موسم رمضان أعمال مميزة ومهمة جدًا وتحرص أن تكون هذه الأعمال متنوعة لإرضاء أذواق جميع المتابعين، وهذا ما يجعل قناة mbc من أقوى القنوات الفضائية التي تشارك بكل قوة في السابق الرمضاني وتحصل أعمالها على عدة جوائز كل عام، واليوم عبر الفقرات التالية نستعرض لكم قائمة المسلسلات الرمضانية التي تنقلها mbc مصر في رمضان.

قائمة مسلسلات رمضان 2024 على ام بي سي مصر

مسلسل المداح 4

بطولة حمادة هلال.

هبة مجدي.

مي سليم.

سهر الصايغ.

فتحي عبد الوهاب.

خالد سرحان.

دنيا عبد العزيز.

حنان سليمان.

تأليف أمين جلال.

إخراج أحمد سمير فرج.

مسلسل العتاولة

بطولة أحمد السقا.

مي سليم.

زينة.

طارق لطفي.

باسم سمرة.

نهى عابدين.

حنان يوسف.

مؤمن نور.

صلاح عبد الله.

ميمي جمال.

ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد خالد موسى.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: هشام هلال.

مسلسل صلة رحم

إياد نصار.

يسرا اللوزي.

أسماء أبو اليزيد.

علي الطيب.

دنيا ماهر.

نبيل نور الدين.

عابد عناني.

صفاء جلال.

محمد جمعة.

ﺇﺧﺮاﺝ: تامر نادي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد هشام عبية.

مسلسل 2024

طوني عيسى.

وسام صليبا.

ماريتا الحلاني.

كارمن لبس.

ليليان نمري.

فادي إبراهيم.

حسين مقدم

رولا بقسماتي.

جنيد زين الدين.

رندة كعدي.

فؤاد شرف الدين

تأليف بلال شحادات ونادين جابر.

من إخراج فيليب أسمر.

إنتاج شركة صباح إخوان.

مسلسل نعمة الافوكاتو

مي عمر.

أحمد زاهر.

كمال أبورية.

أروى جودة.

سلوى عثمان.

سامي مغاوري.

لبنى ونس.

عماد زياده.

هدير عبد الناصر.

غادة فلفل.

أحمد ماجد.

ولاء الشريف.

محمود غريب.

ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سامي.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: مهاب طارق

مسلسل كوبرا

بطولة محمد إمام.

منه فضالي.

هشام إسماعيل.

محمد أسامة.

علاء مرسي.

محمود عبد الغني.

مجدي كامل.

محمد ثروت.

أحمد فتحي.

دنيا ماهر.

ﺇﺧﺮاﺝ: أحمد شفيق.

ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد محمود أبو زيد.

مسلسل أشغال شقة

هشام ماجد.

أسماء جلال.

مصطفى غريب.

سلوى محمد.

علي شيرين.

رحمة أحمد فرج.

تأليف وإخراج: خالد دياب.

مسلسل خالد نور وولده نور خالد