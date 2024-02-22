"اهو جة ياولاد" مسلسلات رمضان الخليجية 2024 والقنوات الناقلة لها، تترقب الكثير من الأشخاص مسلسلات رمضان الخليجية لعام 2024، حيث تتميز هذه المسلسلات بتشكيلة متنوعة تشمل الكوميديا والدراما الاجتماعية وغيرها.

يتوفر العديد من القنوات التي تعرض هذه المسلسلات خلال شهر رمضان، مما يمنح المشاهدين فرصة متنوعة للاختيار بين مختلف الأعمال الفنية الخليجية المميزة.

مسلسلات رمضان الخليجية 2024

يوجد الكثير من المسلسلات الخليجية التي سوف يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك، ومن بينها الآتي:

مسلسل متحف يدي

مسلسل متحف يدي هو مسلسل كويتي من خراج علي بدر رضا، وإنتاج المجموعة الفنية وترند للإنتاج الفني، وتأليف مريم نصير، وبطولة فوز الشطي ويعقوب عبد الله وعبد العزيز النصار وحنين حامد ومحمد الكليني وغدير السبتي وبدر الشعيبي وميثم الحسيني ونور محمود وضاري الرشدان ونوف السلطان وأسامة المزيعل وفهد الصالح وعبد الرحمن الفهد ورهف محمد، ويجمع ذلك المسلسل ما بين الدراما والعاطفة، ويناقش الكثير من القصص التراثية بشكل مثير، مما يثير فضول المشاهد لمتابعة الأحداث، وبالتالي يتابعون المسلسل.

مسلسل وردة

يعرض كذلك مسلسل وردة في رمضان، وهو مسلسل قطري إخراج محمد أبو الخير، وتأليف آمنة مراد، وبطولة صلاح الملا وباسمة حمادة فالح فايز وخالد عبد الكريم وفاطمة الشروقي وسلمى سالم، ويدور المسلسل في إطار اجتماعي، فهو يتناول عدد من القضايا الاجتماعية الهامة، والتي يتم تناولها خلال أوقات مختلفة من العصور، فيكون البعض منها في فترة التسعينات، والبعض الآخر منها في فترة الألفينات.

مسلسل زمن العجاج

مسلسل زمن العجاج هو مسلسل كويتي من إخراج جاسم المهنا، وإنتاج بيوند دريمز للإنتاج، وتأليف إيمان سلطان، وبطولة جاسم النبهان وعبد الرحمن العقل وأحمد مساعد وشايع الشايع وسعود بوشهري وإيمان الحسيني وحسين المهدي وفيصل العميري وعبير أحمد وعبد الله بهمن وحسن إبراهيم وشوق ومنى حسين ومي البلوشي ومحمد المنصور ومصطفى أشكناني وهبة الناجم ومحمد الكاظمي، وهو يناقش ما يدور في المجتمعات العربية خلال الوقت الحالي.

القنوات الناقلة للمسلسلات الخليجية رمضان 2024

يوجد الكثير من القنوات والمنصات الإلكترونية التي تعرض المسلسلات الخليجية خلال شهر رمضان، ومن أهمها ما يلي: