قائمة مسلسلات رمضان السعودية 2024 والقنوات الناقلة لها

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قائمة مسلسلات رمضان السعودية 2024 والقنوات الناقلة لها

قائمة مسلسلات رمضان السعودية 2024 والقنوات الناقلة لها، يثير اهتمام الكثير من الأشخاص معرفة مسلسلات رمضان السعودية لعام 2024، حيث تتنافس مجموعة كبيرة من الإنتاجات السعودية في السباق الرمضاني لهذا العام، ومن الملاحظ أن هناك العديد من هذه المسلسلات التي تعرض على منصة شاهد، بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية التي تبثها.

مسلسلات رمضان السعودية 2024

يوجد العديد من المسلسلات السعودية التي تعرض في رمضان لهذا العام، ومن بين تلك المسلسلات ما يلي:

مسلسل بيت العنكبوت

تدور أحداث مسلسل بيت العنكبوت في شكل تاريخي، وهو مسلسل من إخراج بهاء خداج، وبطولة أصايل محمد وفايز بن جريس وهيلدا ياسين وفاطمة الشريف ومحمد شامان وتركي الكريديس ولبنى عبد العزيز وغادة الملا وفتون جار الله وسعد الكلثم وهشام العشيوان والعنود عبد الكريم وميرال مصطفى، ويتناول الكثير من الأحداث الهامة، وذلك المسلسل لا يعد المسلسل التاريخي الوحيد لأصايل محمد، حيث إنها قد قامت أيضًا بمسلسل “الفرج بعد الشدة”، كما أنه قد قامت بالتصريح عن مشاركتها في المسلسل سابقًا.

مسلسل شباب البومب الجزء 12

يعود مسلسل شباب البومب في ذلك العام بجزء جديد، وهو مسلسل من إخراج أشرف العبادي، وبطولة كلًا من فيصل العيسى ومهند الجميلي وعبد العزيز الفريحي ومحمد الدوسري ووائل الحربي ومرزوق الغامدي وعبد الله المزيني، وقد استطاع ذلك المسلسل أن يحقق نجاحًا كبيرًا في السعودية والخليج العربي، حيث إنه كان قريب للغاية من الشباب السعودي، وهو مسلسل كوميدي ساخر، وكان العرض الأول له في عام 2012.

مسلسل حياة جديدة

مسلسل حياة جديدة هو مسلسل من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وبطولة نخبة الفنانين في السعودية؛ حيث إنه يشارك فيه كلًا من حسن عسيري وخالد الفراج ونيرمين محسن وفاطمة الشريف، وهو ما يجعل المسلسل يدخل في منافسة قوية، وتدور أحداث ذلك المسلسل في شكل درامي اجتماعي.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان السعودية 2024

هناك العديد من القنوات التي تبث المسلسلات السعودية خلال شهر رمضان، ومن أشهر تلك القنوات ما يلي:

  • قناة دي إم سي.
  • قناة أون.
  • قناة النهار.
  • منصة شاهد.
  • قناة الشاشة دراما.
  • القناة السعودية إس بي سي.
  • قناة الحياة.
  • قناة الحياة مسلسلات.
  • قناة أبو ظبي.
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