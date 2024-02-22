"رامز قفل اللعبة" رمضان 2024 فكرة برنامج رامز جلال، مع اقتراب شهر رمضان، تعم الفرحة أجواء جميع البلدان الإسلامية، ويعود معه أيضًا برنامج المقالب الشهير الذي يُقدمه الفنان رامز جلال، والذي يُضفي جوًا من الفكاهة والتشويق على شهر الصيام.

ينتظر الجمهور بشغف معرفة فكرة البرنامج الجديد الذي يقدمه رامز جلال لهذا العام، وقد تم الإعلان عن اسم البرنامج وهو "رامز قفل اللعبة"، في هذا المقال، سنلقي نظرة على فكرة البرنامج الجديد والتيار زائر رامز جلال سيقوم به في ضيوف هذا الموسم في رمضان 2024.

فكرة برنامج رامز جلال رمضان 2024

“رامز قفل اللعبة” هو الاسم الجديد لبرنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي، الذي تم الإعلان عنه من خلال الشركة المنتجة، ويقدم هذا البرنامج الفنان رامز جلال، ومن المقرر عرضه في رمضان 2024، أما عن فكرة البرنامج فهي تكمن في استضافة النجوم من مشاهير الرياضة والفن، وكذلك صناع المحتوى في أحد مدن الملاهي الكبرى.

في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد في تلك المدينة بيت رعب وأكوا بارك، بالإضافة إلى العديد من الألعاب، ويقع الضيف في الفخ الذي ينصبه له رامز جلال بمساعدة فريق البرنامج، ثم يظهر رامز بشكل مفاجئ، ليعلم الضيف أنه وقع ضحية أحد مقالب رامز جلال.

وسوف يعرض البرنامج على قنوات إم بي سي مصر مثل كل عام في رمضان 2024، وإلى الآن لم تقم إدارة القناة بالإعلان عن الموعد المحدد للعرض، ومن المفترض ظهور الإعلان الرسمي لبرنامج “رامز قفل اللعبة ” على شاشة إم بي سي مصر قبل شهر رمضان بأسبوع تقريبًا، وقد تسربت بعض الأخبار عن ضيوف رامز جلال هذا العام وهم:

اللاعب السابق رضا عبد العال.

الفنانة حنان مطاوع.

الفنان محمود العسيلي.

الفنانة غادة ابراهيم.

اللاعب إمام عاشور.

حكم كرة القدم نور الدين.

اللاعب أحمد عبد القادر.

الفنان عمرو يوسف.

تردد قناة إم بي سي مصر

نعرض تردد قناة إم بي سي مصر على الأقمار الصناعية نايل سات، وعرب سات: