“وحوي يا وحوي” مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة لها، تترقب الكثير من الناس معرفة مسلسلات رمضان المصرية لعام 2024، حيث يتم عرض العديد من المسلسلات التي تجذب انتباه المشاهدين خلال شهر رمضان.

وبالإضافة إلى ذلك، يعود بعض المسلسلات بأجزاء جديدة بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في الأجزاء السابقة، كما هو الحال مع مسلسل "المداح" الذي يعود بالجزء الرابع منه، يتطلع الجمهور بشغف لمعرفة قصص هذه المسلسلات وأبطالها، والقنوات التي ستقوم بنقلها.

مسلسلات رمضان المصرية 2024

يوجد مجموعة كبيرة من المسلسلات المصرية التي سوف تعرض خلال شهر رمضان، ومنها الآتي:

مسلسل نعمة الأفوكادو

هو مسلسل من بطولة مي عمر وأحمد زاهر وأروى جودة وكمال أبو رية وسلوى عثمان وسامي مغاوري ولبنى ونس وعماد زيادة وهدير عبد الناصر وطارق النهري وأحمد ماجد وولاء الشريف وغادة فلفل ومحمد شوقي، ومن إخراج محمد سامي، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج مها سليم، وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل، فتبدأ نعمة الأفوكادو، والتي تجسدها الفنانة مي عمر في الدفاع عن القاتل، لكونها محامية معروفة، وتتوالى الأحداث بشكل مثير، ويكون هناك صراع كبير بين كلًا من شخصية مي عمر وشخصية أحمد زاهر؛ حيث إنها يكون طليقها في المسلسل.

مسلسل المداح الجزء الرابع

كذلك يعود مسلسل المداح بجزء رابع في ذلك العام خلال شهر رمضان، وهو مسلسل من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي وسهر الصايغ وأحمد بدير وحنان سليمان وخالد سرحان ودنيا عبد العزيز وصفاء جلال ورشدي الشامي وحنان يوسف وحمزة العيلي ودياب وفتحي عبد الوهاب وأشرف ذكي وهلا السعيد ومي سليم وتامر شلتوت ومحمد عز ومحسن محيي الدين وصبحي خليل ومحمود عامر، وتدور أحداث ذلك الجزء حول البحث في الإعجاز العلمي في القرآن، ويبدأ صابر والذي يجسده حمادة هلال في محاربة مليكة، والتي تجسدها سهر الصايغ، وهي التي قد ظهرت في الجزء الثاني، كما أنه يحاول القضاء على الجن الأكبر وهند بنت الأحمر.

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان 2024

هناك الكثير من القنوات التي سوف تعرض المسلسلات المصرية خلال شهر رمضان، ومنها ما يلي: