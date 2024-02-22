طريقة كرواسون دون بيض "الكراوسون بكل سهولة"
طريقة كرواسون دون بيض "الكراوسون بكل سهولة"،يُعتبر الكرواسون من بين أشهر المعجنات التي يُفضل تناولها لدى الكثيرين، ويمكن تحضيره بسهولة باستخدام مكونات بسيطة، ويُمكن تقديمه دون استخدام البيض.
يتميز الكرواسون بطعمه الشهي واللذيذ، ويُمكن تناوله في وجبة الإفطار أو العشاء مع المشروب المفضل لدينا، يُفضل العديد من الأشخاص تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه من المحلات بأسعار مرتفعة، من خلال مقالنا، سنتعرف على طريقة تحضير الكرواسون بسهولة في المنزل دون أي صعوبة.
طريقة عمل الكرواسون دون بيض
تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال القرات التالية مكونات عمل الكرواسون وطريقة عمل الكرواسون بكل سهولة.
المكونات
- كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.
- كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- كوب من السكر الأبيض.
- كيس من الخميرة الفورية.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- إحضار نصف كوب من الماء الدافئ ونضيف فيه الخميرة الفورية.
- ثم نقوم بالتقليب جيدا للمكونات ونتركه جانبا لمدة عشر دقائق.
- نقوم بإحضار وعاء عميق ويتم مزج كل من الدقيق الأبيض والسكر الأبيض والفانيليا.
- مزج المكونات جيدا ثم نضيف إليهم خليط الخميرة ونقوم بالعجن جيدا بواسطة اليد.
- إضافة الزبدة ونستمر في العجن جيدا ثم نضيف الماء الدافئ بالتدريج.
- نستمر في العجن الجيد حتى يمكننا رؤية عجينة متماسكة ولينة في نفس الوقت.
- نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان جاف ودافئ لتختمر ويتضاعف حجمها.
- فرد العجينة على سطح خبز مدهون بالزبدة جيدا.
- نقوم بوضع الزبدة على العجينة بالكامل بعد فردها جيدا بواسطة النشابة.
- ندهن بالزبدة ثم نطبقها مرة أخرى وندهن بالزبدة.
- لف العجينة في كيس من النايلون وندخلها إلى الثلاجة.
- نقوم بإخراج العجينة ونفردها مرة أخرى بالنشابة ثم ندهنها بالزبدة.
- ثم نقوم بإدخال العجينة إلى الثلاجة.
- تقسيم العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.
- فرد كل كرة بشكل دائري وبسمك رقيق جدا.
- تقسيم العجينة إلى مثلثات ثم نقوم بلف كل مثلث لنحصل على شكل الكرواسون.
- نقوم بإحضار صينية الخبز ونضع فيها ورقة من الزبدة ويتم وضع الكرواسون.
- ندخلها إلى فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
- ثم نترك الكرواسون الفرنسي في الفرن لمدة نصف ساعة.