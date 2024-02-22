طريقة كرواسون دون بيض "الكراوسون بكل سهولة"،يُعتبر الكرواسون من بين أشهر المعجنات التي يُفضل تناولها لدى الكثيرين، ويمكن تحضيره بسهولة باستخدام مكونات بسيطة، ويُمكن تقديمه دون استخدام البيض.

يتميز الكرواسون بطعمه الشهي واللذيذ، ويُمكن تناوله في وجبة الإفطار أو العشاء مع المشروب المفضل لدينا، يُفضل العديد من الأشخاص تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه من المحلات بأسعار مرتفعة، من خلال مقالنا، سنتعرف على طريقة تحضير الكرواسون بسهولة في المنزل دون أي صعوبة.

طريقة عمل الكرواسون دون بيض

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال القرات التالية مكونات عمل الكرواسون وطريقة عمل الكرواسون بكل سهولة.

المكونات

كيلو من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

2 كوب من الماء الدافئ.

كوب من السكر الأبيض.

كيس من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير