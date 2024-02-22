"مارثون رمضان2024 "مسلسلات رمضان 2024 علي قناة أبو ظبي، في شهر رمضان لعام 2024، تستعرض قناة أبو ظبي مجموعة متنوعة من أبرز المسلسلات العربية، حيث تتنافس هذه الأعمال في مختلف الأنواع الدرامية والكوميدية والاجتماعية والإثارة والغموض.

يتميز هذا العرض بتنوعه وتميزه بأداء نجوم التمثيل المبدعين في العالم العربي، تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات التالية إليكم قائمة ببعض المسلسلات التي ستعرض خلال هذا الشهر الفضيل على قناة أبو ظبي:

قائمة مسلسلات رمضان 2024 علي قناة أبو ظبي

تتنوع المسلسلات التي تقدمها القناة بين مسلسلات ترفيهية وتشويقية وشعبية وغيرها من الفئات التي تناسب أذواق جميع المشاهدين ومتابعين القناة، وفيما يلي سنعرض قائمة ببعض المسلسلات التي ستقدمها القناة:

ينتظر الكثير من المشاهدين متابعة الجزء الرابع من مسلسل المداح والذي يؤدي دور الذي يؤدي فيه الفنان حمادة هلال دور البطولة، كما يشاركه في دور البطولة النسائية الفنانة هبة مجدي، وكذلك يشارك الفنان خالد سرحان، وأخرجه المخرج أحمد سمير فرج، وقام بالتأليف أمين جمال أبو المجد.

كذلك يعرض مسلسل زوجة واحدة لا تكفي من بطولة النجم ماجد المصري، والفنانة أيتن عامر، كما تشاركهم هدى حسين، والذي يخرجه علي العلي.

كما يعرض أيضًا مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز، وتشاركه نيكولا معوض، وقد أخرجه المخرج بيتر ميمي.

بينما مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الذي أبدع فيه النجم أحمد مكي، بمشاركة الفنان محمد سلام، وبيومي فؤاد، وفي البطولة النسائية الفنانة رحمة أحمد، والمسلسل للمخرج أحمد الجندي، والمؤلفين محمد عز الدين، ومصطفى صقر.

في حين يقوم بدور البطولة الفنان أحمد العوضي في مسلسل حق عرب، وهدى المفتي، وكذلك سلوى عثمان، ومخرجه إسماعيل فاروق.

قامت الفنانة نيللي كريم ببطولة مسلسل فراولة، تشارك الفنانة شيماء سيف في العمل، والإخراج محمد علي.

وقام بالبطولة النجم أحمد السقا وذلك في مسلسل العتاولة، والبطولة النسائية زينة ومي كساب، وطارق لطفي، إخراج أحمد خالد موسى،.

النجم خالد النبوي قام بالبطولة لمسلسل إمبراطورية ميم، وشاركت الفنانة نشوى مصطفى كما شارك الفنان نور خالد النبوي، والمسلسل مقتبس عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس.

مسلسل سر إلهي قام بدور البطولة الفنان الكبير صلاح عبد الله، وكذلك النجمة روجينا، وأيضًا الفنان محمد ثروت، ومن إخراج المخرج رؤوف عبد العزيز.

أما مسلسل أعلى نسبة مشاهدة أخرجه المخرج ياسمين أحمد كامل، كما قام بدور البطولة سلمى أبو ضيف.

تردد قناة أبو ظبي

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