قائمة مسلسلات رمضان 2024 علي قناة "سما السورية"، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يترقب الكثيرون بفارغ الصبر عرض أجمل المسلسلات التي ستبثها القنوات الفضائية خلال هذا الشهر المبارك.

ومن بين هذه القنوات، تبرز قناة سما السورية بتقديمها مجموعة متنوعة من الأعمال التلفزيونية التي تلبي تفضيلات مختلف الجماهير، تتنوع المسلسلات التي تعرضها القناة بين الإنتاجات المصرية، السورية، والخليجية، مما يوفر تجربة مشاهدة متنوعة وممتعة للجمهور.

وفيما يلي، سنعرض لكم قائمة بأبرز المسلسلات التي ستبث على هذه القناة الرائعة خلال شهر رمضان، فترقبوها معنا واستمتعوا بمشاهدتها.

مسلسلات رمضان 2024 علي قناة سما السورية

قامت قناة سما السورية بالتعاقد على مجموعة كبيرة من أفضل المسلسلات، وهذه قائمة بالأعمال التي ستعرض على القناة:

مسلسل سلسال الخريف: وهو من أكثر أعمال الدراما السورية تميزًا، ومن المتوقع أن تنال شهرة كبيرة حيث يقوم بدور البطولة الفنان الكبير باسم ياخور، والممثلة سلمي سلوم، وأيضًا عبد الله العميري، وقمر خلف، كما يشارك كذلك الفنان معتصم النهار، تم تصوير حلقات المسلسل في دمشق.

كما مسلسل مقابلات مع السيد آدم الجزء الثاني: بعد أن لقي الجزء الأول ترحيبا كبيرًا من المشاهدين، يعرض الجزء الثاني العديد من الأحداث الشيقة والمترابطة التي تكمل أحداث الجزء السابق، ويضمن العمل مجموعة كبير من الفنانين ومنهم الفنان الكبير غسان مسعود، والنجم فادي سليم، وكذلك محمد الأحمدي وفادية خطاب وأيضا رنا شميس.

كذلك تعرض القناة مسلسل سكر وسط: ويقوم ببطولة المسلسل الفنان عباس النوري، والفنانة نادين تحسين بك، وكذلك ضحى الدبس، والفنان ميلاد يوسف، والفنانة سوسن ميخائيل، وصباح الجزائري، كما يشارك شادي مقرش، ومحمد خير جراح.

مسلسل ياسمين عتيق: بطولة غسان مسعود، وسلاف فواخرجي، وكذلك سليم صبري، جوان خضر.

تردد قناة سما السورية

يمكنك مشاهدة قناة سما السورية عن طريق ضبط تردد القناة التالية علي جهاز الاستقبال الخاص بك:

القمر الصناعي: نايل سات

كما أن التردد: 11938.

تصحيح الخطأ: ⅚.

أيضًا معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الموضوع السابق مسلسلات رمضان على قناة سما السورية مع ترددات القناة.