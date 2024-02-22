طريقة تدميس الفول في البيت بأسهل الطرق، بالتقدم نحو شهر رمضان المبارك، يعتبر الفول واحدًا من الأطعمة الشعبية المغذية التي يُفضلها الكثيرون، سواءً كبارًا أو صغارًا، يحتوي الفول على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم. يقوم بعض الأشخاص بشرائه جاهزًا، بينما يُفضل البعض الآخر تحضيره في المنزل فهو عملية سريعة واقتصادية.

يُستهلك الفول بانتظام في وجبة السحور خلال شهر رمضان، حيث يُساهم في الشعور بالشبع. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير الفول في المنزل بشكل يُشابه الفول الجاهز المتوفر في الأسواق.

طريقة تدميس الفول في البيت بأسهل الطرق

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرة التالية كل ماتريدي معرفتة عن طريقة تدميس الفول في البيت بأسهل الطرق،حيث يبحث عنها العديد من الاشخاص والسيدات بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2024 المبارك، ويرجع ذلك كونه أحد اهم الأطعمة الأساسية على وجبة السحور طوال الشهر، وتنقل البوابة طريقتة بالتفصيل لإهتمام البوابة بتوفير كافة الوصفات التي يبحث عنها مختلف الأشخاص على مدار اليوم والساعة.

المكونات:

كيلو من فول التدميس.

2 حبه من الطماطم.

الليمون.

الجزر.

فصوص من الثوم.

كوب من العدس الأصفر.

كوب من الفول المدشوش.

طريقة تدميس الفول

غسل الفول جيدا بالماء ثم ابدأي بتصفية الفول.

ضعي الفول في إناء به ماء، واتركيه منقوع لمدة لا تقل عن 6 ساعات.

صفي الفول من المياة وضعيه في دماسة على النار.

قطعي الطماطم إلى قطع صغيرة ثم ضعي الليمون والجزر.

اغسلي العدس جيدا وضعيه مع باقي المكونات.

غلق وعاء الفول ثم ضعيه على النار حتى الغليان ثم قومي بتهدئة النار.

اتركي الفول على النار لمدة لا تقل عن 6 ساعات حتى ينضج.

ارفعي قدر الفول من على النار بعد النضج.

قومي بوضع الفول في أكياس بلاستيكية، وغلقها جيدا ثم قومي بحفظها في الفريزر.

اخرجي كيس الفول من الفريزر، واتركيه حتى يذوب من الثلج.

قومي بتسخينه، وتقديمه حسب ما ترغبينها.

نقلت بوابة الفجر الإلكترونية من خلال الفقرات السابقة كيفية تحضير الفول المدمس في المنزل