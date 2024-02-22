"ياتكاتك".. طريقة تتبيلة الفراخ المشويه علي الفحم، الفراخ المشوية تعتبر واحدة من الأطباق المفضلة التي يبحث عنها الكثير من النساء، سواءً كانوا كبارًا أو صغارًا. تعتبر عملية تحضيرها بالتتبيلة المناسبة من أهم العوامل التي تحدد نكهتها الشهية. يسعى العديد من ربات البيوت إلى اكتساب مهارة تحضير تتبيلة مثالية للفراخ المشوية، خاصةً خلال شهر رمضان، حيث يهدف الجميع إلى تخفيف العبء والجهد أثناء الصيام.

من خلال هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير تتبيلة رائعة للفراخ المشوية على الفحم، التي ستجعلك تستمتعين بنكهة لا تُقاوَم.

طريقة تتبيلة الفراخ المشويه علي الفحم

تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية من خلال النقاط التالية طريقة تتبيلة الفراخ المشويه علي الفحم

مكونات عمل الفراخ

فرخة.

كوب واحد من طماطم.

ملح.

كوب بصل.

صلصة.

معلقة كبيرة بهارات.

عسل أسود.

زيت.

طريقة التحضير

يتم تحضير وعاء عميق يكفي لحجم الفرخة ويتموضع به جميع المكونات والفراخ وقلبيها جيدا.

أتركي الفراخ بها لمدة 6 ساعات.

ثم وضع الفراخ داخل الطاسة على النار حتى تأخذ صدمة حرارية.

أحضار صينية وضعي بها الفراخ وأدخليها الفرن على درجة حرارة 200 درجة وأتركيها حتى تمام النضج ثم قدميها بالف هناء.

طريقة اخرى لعمل الفراخ المشوية

المكونات

أربع حبات طماطم.

حبة بصل.

فصوص ثوم.

كوب زبادي.

خل.

زيت.

ملح.

فلفل أسود.

معلقة كمون.

ملعقة زنجبيل.

زعتر.

كزبرة.

طريقة تحضير الفراخ المشوية