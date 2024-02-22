الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63

أخبار مصر
مصطفى ثابت يشارك
مصطفى ثابت يشارك في الاحتفال

شارك الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية، في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63، وذلك الأربعاء، بحضور العديد من الوزراء، والشخصيات العامة، والإعلاميين.

وأقامت سفارة الكويت بالقاهرة، الأربعاء، تحت رعاية السفير غانم صقر الغانم سفير الدولة بالقاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة العيد الوطنى الثالث والستين الذى يمثل ذكرى استقلال الدولة، وتاريخ جلوس الراحل الأمير عبدالله السالم الصباح كأمير لدولة الكويت.

شارك في الاحتفال، المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء ممثلًا عن رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.

وشارك أيضًا مندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري، وعدد من الوزراء المصريين، في مقدمتهم وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير.

الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت يشارك في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني الـ63
الدكتور مصطفى ثابت دولة الكويت جامعة الدول العربية سفارة الكويت الكويت
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