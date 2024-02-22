تعرف على أسعار الزيت بمعارض أهلًا رمضان 2024
تعرف على أسعار الزيت بمعارض أهلًا رمضان 2024، وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على خطوة إيجابية تُعد بمثابة بشرى سارة للمواطنين، حيث أعلن الوزير الدكتور على المصليحي قرارًا بتخفيض أسعار الزيوت في معارض "أهلا رمضان" والشوادر التابعة لها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في المعارض.
انخفاض أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان
وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر الزيت الخليط زنة 800 مللي بنحو 5 جنيهات، حيث أصبح سعرها 65 جنيها بدلا من 70 جنيها، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك المقرر أن يحل حسب الحسابات الفلكية يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل، الذي يزيد في الاستهلاك من السلع الأساسية خاصة زيت الطعام.
أوضح المصيلحي، في تصريحات صحفية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية والتموينية آمن، ويكفي لما بعد شهر رمضان المبارك بنحو 4 أشهر، مشيرا إلى أنه الوزارة تطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في المعارض وشوادر أهلا رمضان، وكذلك المنافذ التابعة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية من خلال الشركات التابعة لها.
من جانبه، وجه اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركات التابعة والمشاركة في معارض أهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بخفض سعر زيت الخليط تخفيفا عن كاهل المواطنين.
أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن افتتاح معارض أهلا رمضان بداية من 15 من شهر فبراير الجاري وتستمر لمدة شهر، على أن تقام نحو 3 معارض على الأقل في كل محافظة بالإضافة إلى الشوادر، حيث تقدم السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 30% مثل أسعار السكر والزيت والمكرونة وكافة السلع الغذائية بالإضافة للسلع الرمضانية وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان على النحو التالي:
- السكر: الكيلو نحو 27 جنيها.
- المكرونة: 28 جنيها للكيلو (بدلًا من 35 جنيها).
- الأرز: 27 جنيها
- الزيت (700 مل): سجلت العبوة سعر 60 جنيها
- السمن: يصل سعر الكيلو نحو 80 جنيها.
- عسل الأسود (800 جرام): 27 جنيها
- شاي العروسة (250 جرام): 57 جنيها
- الكركدية: 18 جنيها للعلبة
- الينسون: 13 جنيها للعلبة
- بن المشتري: 53 جنيها للكيلو
- المربى بشاير: 23 جنيها
- شيكارة الأرز بلدي عريض 10 كيلو 170 جنيها
- الصلصة: 10 جنيهات للبرطمان
- الجبنة ديري (500 جرام): 34 جنيها
- البلح (1400 جرام): 110 جنيهات
- كفته: 45 جنيها للكيلو
- الكبدة: 50 جنيها للكيلو
- أجنحة: 65 جنيها للكيلو
- فراخ بانيه: 55 جنيها (70 جرام)
- بلح العجوة: 35 جنيها للكيلو
- بلح الواحات (240 جرام): 150 جنيها
- الشامية: 30 جنيها للكيلو
- الحمص (250 جرام): 70 جنيها
- الوز حصى (500 جرام): 140 جنيها
- البندق حصى (500 جرام): 140 جنيها
- عين الجمل حصى (500 جرام): 140 جنيها
- قمر الدين: 25 جنيها للكيلو
- جوز الهند كامل الدسم (250 جرام): 55 جنيها
- المشمشية تركي (250 جرام): 90 جنيها
- الفول السوداني المقشر (250 جرام): 30 جنيها
- الزبيب بناتي (150 جرام): 80 جنيها