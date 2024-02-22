تعرف على أسعار الزيت بمعارض أهلًا رمضان 2024، وافقت وزارة التموين والتجارة الداخلية على خطوة إيجابية تُعد بمثابة بشرى سارة للمواطنين، حيث أعلن الوزير الدكتور على المصليحي قرارًا بتخفيض أسعار الزيوت في معارض "أهلا رمضان" والشوادر التابعة لها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى فروع الشركات الغذائية والاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المشاركة في المعارض.

انخفاض أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان

وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية، تخفيض سعر الزيت الخليط زنة 800 مللي بنحو 5 جنيهات، حيث أصبح سعرها 65 جنيها بدلا من 70 جنيها، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك المقرر أن يحل حسب الحسابات الفلكية يوم الإثنين الموافق 11 من شهر مارس المقبل، الذي يزيد في الاستهلاك من السلع الأساسية خاصة زيت الطعام.

أوضح المصيلحي، في تصريحات صحفية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية والتموينية آمن، ويكفي لما بعد شهر رمضان المبارك بنحو 4 أشهر، مشيرا إلى أنه الوزارة تطرح كميات كبيرة من السلع الأساسية في المعارض وشوادر أهلا رمضان، وكذلك المنافذ التابعة إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية في جميع محافظات الجمهورية من خلال الشركات التابعة لها.

من جانبه، وجه اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركات التابعة والمشاركة في معارض أهلا رمضان بتطبيق قرار وزير التموين بخفض سعر زيت الخليط تخفيفا عن كاهل المواطنين.

أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن افتتاح معارض أهلا رمضان بداية من 15 من شهر فبراير الجاري وتستمر لمدة شهر، على أن تقام نحو 3 معارض على الأقل في كل محافظة بالإضافة إلى الشوادر، حيث تقدم السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بنسبة تصل لـ 30% مثل أسعار السكر والزيت والمكرونة وكافة السلع الغذائية بالإضافة للسلع الرمضانية وجاءت أسعار السلع في معارض أهلا رمضان على النحو التالي: