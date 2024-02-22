كوريا الجنوبية تجمد سعر الفائدة لمدة عام مع استمرار مخاوف التضخم

جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة الرئيسي للمرة التاسعة على التوالي اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن اعتدال التضخم بشكل أبطأ من المتوقع وارتفاع ديون الأسر.



وأبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي، وفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5% في قرار كان متوقعًا.



وأشارت الوكالة إلى أن البنك تمسك بتجميد أسعار الفائدة في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر ويناير، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.



وقالت إن تجميد سعر الفائدة جاء في الوقت الذي أظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على انتعاش الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئًا وسط تراجع الضغوط التضخمية.



وفي العام الماضي، كانت التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.4% وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك المركزي. لكن توسعه تباطأ عن نمو العام الذي سبقه الذي سجل 2.6% ونمو بنسبة 4.1% في عام 2021.



وبالنسبة للعام الجاري، من المتوقع أن ينمو النمو الاقتصادي بنسبة 2.1%، لكن الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة، مثل تراجع سوق العقارات وارتفاع ديون الأسر.