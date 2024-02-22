أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان.



وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 2ر47 نقطة مقابل 48 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.



وأدى تراجع الطلبيات الجديدة إلى انكماش الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال عام.



في المقابل تراجع نشاط مشتريات القطاع بشدة مع تراجع الضغط على الطاقة الإنتاجية مما أدى تراجع مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ يناير 2021.