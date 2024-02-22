تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

الاقتصاد
بوابة الفجر

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تسارع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان.


وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 2ر47 نقطة مقابل 48 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.


وأدى تراجع الطلبيات الجديدة إلى انكماش الإنتاج بأسرع وتيرة له خلال عام.


في المقابل تراجع نشاط مشتريات القطاع بشدة مع تراجع الضغط على الطاقة الإنتاجية مما أدى تراجع مستويات التوظيف بأسرع معدل منذ يناير 2021.

Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. الإسكان: إعفاء 70% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة

عاجل.. تفاصيل اصطدام طائرة الأهلي بسيارة في غانا والمباراة مهددة بالتأجيل

عاجل| وصول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى موقع إطلاق النار في معاليه أدوميم

عاجل.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل البريطانية يستحوذون على حصة الحكومة بشركة "تمويلي"

"اعرف الآن".. الأجور الضخمة لضحايا برنامج رامز قفل اللعبة 2024 مع مشاركة نجوم كرة القدم رونالدو وميسي

صدمة مالية: ارتفاع غير متوقع في أجور ضيوف برنامج رامز جلال لعام 2024

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22-2-2024 بالبنوك والسوق السوداء

استمتع بالفرحة مع عروض كارفور لشهر رمضان 2024".. خصم 50% على السلع الأساسية والياميش والأجهزة الكهربائية