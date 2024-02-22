“اشتري بسرعة” سعر الحديد وسعر الاسمنت اليوم الخميس 22 فبراير 2024 فى جميع المصانع والشركات

زادت عمليات البحث عن أسعار الحديد اليوم الخميس 22 فبراير 2024، من قبل العديد من التجار والمستهلكين الراغبين في البناء. أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن استقرار كبير في أسعار الحديد اليوم، كما بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 53،757 جنيهًا تسليم أرض المصنع. سنعرض في هذا المقال التابع لموقعنا الإخباري بوابة الفجر جميع التفاصيل حول أسعار الحديد والإسمنت اليوم الخميس 22 فبراير 2024.

سعر الحديد اليوم

واليكم اسعار الحديد اليوم الخميس 22 فبراير 2024، حيث جائت اسعار الحديد على النحو الاتى:

جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد السويس يسجل 53520 جنيهًا.

جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد المراكبى بقيمة 53520 جنيهًا.

جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد اركو ستيل يسجل 53500 جنيه.

جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد الجارحى يسجل 53300 جنيه.

جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد الجيوشى يسجل 52 ألف جنيه.

سعر الأسمنت اليوم

واليكم اسعار الاسمنت اليوم الخميس 22 فبراير 2024، حيث جاء 7على النحو الاتى: