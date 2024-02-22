“اشتري بسرعة” سعر الحديد وسعر الاسمنت اليوم الخميس 22 فبراير 2024 فى جميع المصانع والشركات
زادت عمليات البحث عن أسعار الحديد اليوم الخميس 22 فبراير 2024، من قبل العديد من التجار والمستهلكين الراغبين في البناء. أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن استقرار كبير في أسعار الحديد اليوم، كما بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 53،757 جنيهًا تسليم أرض المصنع. سنعرض في هذا المقال التابع لموقعنا الإخباري بوابة الفجر جميع التفاصيل حول أسعار الحديد والإسمنت اليوم الخميس 22 فبراير 2024.
سعر الحديد اليوم
واليكم اسعار الحديد اليوم الخميس 22 فبراير 2024، حيث جائت اسعار الحديد على النحو الاتى:
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد السويس يسجل 53520 جنيهًا.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد المراكبى بقيمة 53520 جنيهًا.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد اركو ستيل يسجل 53500 جنيه.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد الجارحى يسجل 53300 جنيه.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر حديد الجيوشى يسجل 52 ألف جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
واليكم اسعار الاسمنت اليوم الخميس 22 فبراير 2024، حيث جاء 7على النحو الاتى:
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر طن الأسمنت الرمادي: 2354 جنيها.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، أسمنت النصر 2030 جنيهًا للطن.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر اسمنت الممتاز سجل 2100 جنيه.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر أسمنت العسكري 2000 جنيه.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعرأسمنت التعمير 2120 جنيهًا.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر أسمنت السويدي 2350 جنيهًا في الطن،
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر أسمنت السويس 2080 جنيهًا في الطن،
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعرأسمنت حلوان 2040 جنيهًا في الطن،
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعرأسمنت المخصوص 2090 جنيهًا.
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعرسجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1250 إلى 1400 جنيه
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعر الأسمنت المقاوم بين 2050 و2370 جنيهًا،
- جاء اليوم الخميس 22 فبراير 2024، سعرالأسمنت الأبيض بين 3500 و3600 جنيه
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