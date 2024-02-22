بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي يلا شوت اليوم في دوري أبطال آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي يلا شوت

جولة آسيوية مع Navbahor Namangan vs Al Ittihad اليوم، مشاهدة مباراة الاتحاد ونافباخور الأوزبكي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال آسيا، ويتطلع نادي اتحاد جدة السعودي إلى تأكيد تأهله إلى دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال آسيا، عندما يواجه فريق نافباخور نامانجان الأوزبكي في مباراة إياب دور الـ 16. تعتبر هذه المواجهة فرصة ذهبية للفريق السعودي لتحقيق الفوز والتأهل، خاصةً بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، مما يترك كل الأبواب مفتوحة أمامهم في المباراة القادمة.

من جانبه، أبدى المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو ثقته الكبيرة في فريقه وقدرته على تحقيق الفوز على ضيفه الأوزبكي. يعتبر دعم الجماهير عاملًا حاسمًا يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز اللاعبين ودفعهم لتحقيق النتيجة المرجوة. يعتبر مارسيلو غاياردو أن فريقه جاهز ومستعد لهذه المواجهة الحاسمة، ويعتبرها فرصة للتأهل إلى الدور المقبل من البطولة.

تأتي هذه المباراة في ظل تألق اتحاد جدة في المرحلة السابقة من المسابقة، حيث تصدر المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة واحدة. من جهة أخرى، حل نافباخور وصيفًا للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة، وهو فريق لديه خبرة وقدرة على تقديم أداء جيد في المباريات القوية.

من المتوقع أن تكون هذه المواجهة مثيرة ومحمومة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل من البطولة. ستكون الجماهير على موعد مع مباراة مثيرة في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، حيث يتوقع أن يقدم الفريقان أداءً قويًا ومثيرًا يليق بأهمية اللقاء ومرحلة البطولة التي يتنافسان فيها.

رسميًا.. متي موعد مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

مواجهة بين فريقي الاتحاد السعودي ونافباخور نامانجان الأوزبكي في دوري أبطال آسيا تعد من اللقاءات الحاسمة والمثيرة التي تشهدها البطولة. من المقرر أن تقام هذه المباراة المهمة يوم الخميس الموافق 22 فبراير/شباط 2024، على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

تعتبر هذه المباراة إيابًا لدور الستة عشر من البطولة، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين. وبالتالي، فإن كل من الاتحاد السعودي ونافباخور نامانجان يسعيان إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة للتأهل إلى دور الثمانية.

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المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو قد عبر عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الانتصار في هذه المباراة المهمة، وأكد أن الدعم الجماهيري سيكون له دور كبير في تحقيق النجاح. يتصدر الاتحاد السعودي المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة، فيما يحتل نافباخور المركز الثاني برصيد 13 نقطة في المجموعة الرابعة.

استقبل.. ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

ستكون مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا محط أنظار عشاق كرة القدم في السعودية وخارجها. ستكون قناة SSC1 HD المحطة التي ستنقل المباراة مباشرة داخل المملكة العربية السعودية، مما يتيح للمشجعين السعوديين فرصة متابعة اللقاء ودعم أبطالهم المحليين في رحلتهم نحو التأهل للدور المقبل من البطولة.

أما خارج المملكة، فسيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة هذه المواجهة المهمة عبر قناة beIN Sports AFC HD1. تعتبر هذه القناة وجهة مناسبة لعشاق اللعبة خارج المملكة، حيث يمكنهم الاستمتاع بأفضل التغطيات والتعليقات الحية على المباراة ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث التي تجري على أرض الملعب.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومثيرة للاهتمام، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز والتأهل للدور التالي من البطولة. يتطلع الجميع إلى متابعة هذا الصراع الرائع ومشاهدة الأداء القوي الذي سيقدمه الفريقان في هذه المباراة الحاسمة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024

ستتاح للمشجعين فرصة متابعة مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024 من خلال عدة قنوات بث مباشرة، بما في ذلك قناة "beIN Sports AFC HD1" و"SSC 1 HD" وAbu Dhabi Sports Asia 2. توفر هذه القنوات تغطية شاملة للمباراة، مما يتيح للمشجعين متابعة جميع التفاصيل والأحداث الهامة التي تجري على أرض الملعب.

قناة "beIN Sports AFC HD1" تعتبر واحدة من القنوات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبث أحداث دوري أبطال آسيا، بينما تعتبر قناة "SSC 1 HD" أحد القنوات السعودية التي تبث المباريات الهامة في المملكة العربية السعودية. وأما Abu Dhabi Sports Asia 2، فهي توفر تغطية شاملة للأحداث الرياضية في آسيا.

بفضل وجود هذه القنوات، يمكن للجماهير العربية والآسيوية متابعة اللقاء مباشرة من خلال شاشات التلفاز أو البث المباشر عبر الإنترنت، والاستمتاع بتجربة مشاهدة مثيرة وممتعة لهذه المباراة المهمة في إطار دوري أبطال آسيا.

تردد beIN Sports AFC HD1 على سهيل سات تردد SSC 1 HD على عرب سات تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 2/3. التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024؟

كذلك، يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان الأوزبكي عبر تطبيق "تود" أو من خلال خدمة "بي إن كونكت".

كما ستكون المباراة متاحة من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية في تطبيق "شاهد VIP" وكذلك تطبيق "Starzplay".

معلق مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا 2024

مباراة الاتحاد ونافباخور نامانجان في دوري أبطال آسيا ستشهد تعليقًا مميزًا عبر عدة قنوات بث مختلفة. على قناة SSC 1 HD، سيكون التعليق مسؤولية الثنائي المعروف، رؤوف خليف وفارس عوض، اللذان يتمتعان بخبرة واسعة في عالم التعليق الرياضي، ويعتبران من بين أبرز المعلقين في العالم العربي.

فيما على قناة beIN Sports AFC HD1، سيقود التعليق على المباراة المعلق حسن العيدروس، الذي يتمتع بمهارات تعليقية عالية وقدرة على نقل الأحداث بشكل مشوق ومثير للاهتمام.

أما على قناة Abu Dhabi Sports Asia 2، فسيكون المعلق بلال علام هو المسؤول عن التعليق على المباراة، والذي يتميز بأسلوبه الرصين والمميز في نقل التفاصيل الرياضية بشكل محترف وممتع.

أخيرًا، على قناة الكأس القطرية، سيقوم المعلق سمير المعيرفي بتوجيه التعليق على المباراة، حيث يتميز بأدائه الرائع وقدرته على جذب انتباه المشاهدين ونقل جوانب المباراة بشكل دقيق وممتع. تتيح هذه القنوات فرصة مميزة للمشاهدين للاستمتاع بتغطية شاملة واحترافية لهذا اللقاء المهم في إطار دوري أبطال آسيا.

القناة الناقلة معلق المباراة BEIN SPORTS HD AFC حسن العيدروس ABU DHABI SPORTS بلال علام SSC SPORTS HD 1 رؤوف خليف - فارس عوض AL KASS HD 9 سمير المعيرفي

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تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام نافباخور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - حسن كادش - حمد الله العليان.

خط الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي - نجولو كانتي - مروان الصحفي.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمدالله.

أرقام الاتحاد قبل واجهة نافباخور

يتجه فريق اتحاد جدة نحو مواجهة حاسمة أمام نافباخور الأوزبكستاني في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا للموسم الحالي. بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، يسعى الفريق السعودي للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

لقد خاض فريق الاتحاد السعودي مواجهات عديدة مع الأندية الأوزبكية في السابق، حيث استطاع الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 7، وتعرض للهزيمة في مبارتين فقط. وبالتالي، يمتلك تاريخًا جيدًا في هذه المواجهات، ويرغب في مواصلة هذا الأداء القوي لحجز مكانه في الدور المقبل من البطولة القارية.

تأهل الاتحاد إلى دور الستة عشر بعد تصدره لمجموعته برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بينما جاء نافباخور الأوزبكي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة. هذا يعني أن الاتحاد لديه بعض الفارق الإيجابي، ولكنه يدرك أن الحسم سيكون في لقاء الإياب.

تعتبر مباراة الإياب بمثابة فرصة ذهبية للاتحاد للتقدم إلى المراحل المتقدمة من البطولة. يعمل المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو جاهدًا على تجهيز اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الفوز، خاصةً مع العودة المنتظرة للنجم الفرنسي كريم بنزيما.

بالنظر إلى القوام الفني والخبرة التي يتمتع بها الفريق، يأمل الاتحاد في أداء قوي وتحقيق الفوز أمام جماهيره الوفية في مدينة جدة. إن الفوز في هذه المباراة سيمنح الفريق دفعة قوية نحو تحقيق أهدافه في هذا الموسم، وسيمثل خطوة مهمة في مساره في بطولة دوري أبطال آسيا.