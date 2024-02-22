اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر لكرة السرعة فى بورسعيد

تنطلق اليوم الخميس بطوله كأس مصر للكبار لكره السرعه وذلك تحت رعايه النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعه وذلك في المدينة الباسلة بورسعيد خلال الفتره من 22 فبراير وحتى 24 من الشهر نفسه بمشاركه 22 نادي وهم الرواد وهليوبلس ودسوق والزهور ومدينة نصر ووادي دجلة والقناة ومنتخب السويس ومنتزه بدر وناد ي فزارة والصيد واكتوبر والنصر والغابه والصفوه والاسماعيلي وزفتي والمعموره والعديد من الانديه الاخرى وايضا بمشاركه 750 لاعب ولاعبه.

وهذه البطوله هي البطوله المقامه للفردي لكرة السرعة حيث سيقام الاسبوع المقبل البطوله الثانيه للزوجي فى بورسعيد ايضا.

ومن جانبه اكد النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعه ان اقامه مثل هذه البطولات تعتبر اضافه قويه لمنتخب مصر خاصه وان الفتره المقبله ستشهد مشاركه منتخبنا المصري لكره السرعه في الأولمبياد المقامه في غانا والتى ستقام فى الشهر المقبل.

واضاف الخطيب ان كره السرعه هي بوابه جيده لتحقيق البطولات والميداليات وذلك لرفع اسم مصر عاليا دوليا خاصه واننا متصدرين هذه اللعبه عالميا وأصحاب الريادة فيها.

