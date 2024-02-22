مصطفى ثابت ينعى الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث

نعى الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير موقع جريدة الفجر، وفاة الدكتور هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث وأستاذ الجلدية الشهير.

ويتقدم ثابت وكافة فريق التحرير والعاملين ببوابة “الفجر”، بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومحبيه، داعيا للناظر الذي سخر مهنته لخدمة الناس بالرحمة والمغفرة.

وكان الدكتور محمد الناظر، أعلن اليوم الخميس وفاة والده الدكتور هاني الناظر، مشيرا إلى أن صلاة الجنازة عصر اليوم بالمجمع الإسلامي في الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

وعانى الدكتور هاني الناظر من أحد أنواع سرطان الدم يسمي ليمفومة بيركت، وهو من السرطانات التي تؤثر على الخلايا الليمفاوية ب، ويمثل نحو 0.3 إلى 1.3% من جميع الأورام الليمفاوية.

ويتم علاج هذا النوع من السرطان من خلال العلاج الكيميائي، حيث يتم خضوع المريض به لقتل الخلايا السرطانية المنتشرة في الجسم.